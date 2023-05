Greva din învățământ „mutat” în Parlament după ce mai mulți deputați USR au adus pancartele profesorilor în plenul Camerei Deputaților. Inițiatorii vor să atragă atenția membrilor din coaliția de guvernare și să le transmită că cerințele cadrelor didactice privind majorările salariale nu sunt deloc de neglijat.

„Cum arată astăzi școala, așa va arăta toată țara” sau „Vrem educație ca-n afară, dar o vrem la noi în țară”, sunt doar câteva dintre mesajele de pe pancartele aduse de USR în Parlament.

„Dacă ne vedeți cu aceste pancarte azi, în Camera Deputaților, este pentru că împreună cu Eugen Terente și cu mulți dintre colegii mei parlamentari USR, am adus în sala de ședințe mesajele profesorilor care protestează de atâtea zile pentru salarii mai bune și pentru un respect pe care guvernanții nu știu să îl arate față de ei și față de Educație, în general. Suntem alături de dascăli, susținem solicitările lor justificate și chiar dacă nu sunt aici, cu noi, să-i privească în ochi pe cei care au o imensă responsabilitate față de elevi și profesori, facem mesajele lor auzite, văzute și foarte prezente sub nasul politicienilor PNL-PSD, acești giranți ai doamnei ministru Deca și Legilor Eșuate ale Educației”, a scris pe Facebook Filip Havârneanu, deputat USR PLUS.

Reamintim că profesorii sunt în a opta zi de grevă generală, fiind nemulțumiți de salariile primite în învățământ și de condițiile de lucru. Angajații din educație, alături de părinți și elevi au plecat ieri în marș de la Piața Victoriei spre Palatul Cotroceni unde liderii de sindicat au avut o întâlnire cu Klaus Iohannis. Șeful Statului le-a transmis federațiilor din educație că va gira un eventual acord care se va încheia între sindicaliști și guvernanți. Deși ieri, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret, Marius Nistor, a declarat că discuția cu președintele a fost una constructivă, poziția sindicatelor este azi una fermă și anume aceea că grevă profesorilor continuă.

