„Ce vrei să te faci când o să fii mare?” O întrebare la care răspundeam, poate, cu ușurință și cu încredere când eram mici, dar care, pe măsura ce creșteam, devenea o idee tot mai dificil de conturat pentru unii. Azi, copiii au tot felul de oportunități de a experimenta și de a vedea cum e să fii pompier, medic, farmacist sau bucătar. De 1 iunie ne-am pus în pielea copiilor și am discutat cu cei de la Destiny Park, locul care îi pune pe cei mici față în față cu mai multe meserii și în care le răspunde la câteva curiozități cu privire la viitoarea carieră.

Destiny Park este un parc de edutainment, adică un loc în care copiii pot deveni pentru o zi pompieri, polițiști, prezentatori TV, piloți și multe altele. Practic, copiii care calcă pragul micului „orășel” situat în Băneasa au parte de experiențe prin care pot cunoaște respectivele meserii și pot afla, preț de câteva ore, cum este să fii adult, fiind plătiți în monede care se numesc magic-bani. Destiny Park se adresează copiilor între 3 și 14 ani care se află sub supravegherea specialiștilor în educație pentru a descoperi care ar putea fi domeniile în care vor excela peste ani. Urania Cremene este expertul în parenting din fruntea echipei care a conceput experiențele pentru cei mici, în vreme ce în business sunt implicați ca investitori și alți oameni de afaceri ce nu activează în domeniul educației.

Investiția inițială în business a fost de 5 milioane de euro, iar provocări au fost încă de dinainte de lansare, din cauza pandemiei, care a întârziat mult deschiderea oficială a parcului.

„Destiny Park a plecat de la un vis. Acela de a oferi copiilor din România o alternativă smart și actuală la învățare. Firește, suntem un parc care îmbină distracția cu învățarea, dar am venit pe piață cu ideea că poți învăța și altfel. Contextul a fost clar unul prielnic, pentru că, deși am gândit acest parc înainte de pandemie, l-am deschis fix atunci când noi toți ne doream socializare. Iar copiii, mulți dintre ei, fuseseră atât de mult timp izolați, încât ceea ce am făcut noi în orășelul nostru din Băneasa a fost o gură de aer și pentru părinți”, a declarat pentru Wall-Street.ro Ana-Maria Pascaru, Marketing Director Destiny Park, afacere deschisă în 2022.

Parcul de meserii creat pentru copii funcționează cu ajutorul unor companii care sunt partenere și care au deja spații create pentru copii în care pot parcurge câteva etape de învățare a unei meserii prin exercițiu și prin joacă. Partenerii Destiny Park sunt Lidl România, Regina Maria, Samsung, Digi24, Banca Transilvania, Rodbun, Rovere, Optiblu, Dr.Max, Kiss FM, Bioderma, Napolact, LEGO, Rompetrol, Sweeteria, Arctic, Ariel, SiXT, Cognizant, Turkish Airlines, Cărturești, Pizzeria Volare, Vladila, Dorna, Haribo, Philips Sonicare, Elgydium, Dental Elite, Netafim, Reinke, KMW Systems, Rent for Comfort, Scanbox, Cineplexx.

1 Iunie la Destiny Park: Ce se întâmplă de Ziua Copilului și ce proiecte urmează în vara lui 2024

De 1 iunie, reprezentanții Destiny Park au pregătit câteva activități speciale, pe lângă cele clasice, de 43 de jocuri de rol din parcul tematic. Copiii , dar și părinții, vor avea o prezentare de modă, spectacole și concursuri cu premii. De ziua copiilor, programul este de la 10:00 la 21:00.

Acest proiect nu ar putea exista fără echipa minunată pe care o avem. Sunt oameni din domenii precum actorie, comunicare, pedagogie, medicină, avem tineri studenți de 20 de ani sau colegi de 50-60 de ani. Numitorul comun este dragostea pentru munca cu cei mici, răbdarea, puterea de a dărui. Ana-Maria Pascaru, Marketing Director Destiny Park

Pentru vara acestui an, reprezentanții Destiny Park lucrează deja intens la proiecte dedicate copiilor care sunt în vacanță pentru a le oferi alternative de petrecere a timpului liber. Compania va organiza tabere urbane, care vin nu doar cu activitățile din parc, ci și cu multe cursuri de jurnalism, actorie, dans, educație de mediu, cursuri de realizare de obiecte handmade și multe altele.

„De asemenea, venim și cu programul Summer DESTInation către părinții care au zile în care trebuie să își lase copiii undeva. La noi, copiii se joacă, învață diverse meserii, au masa de prânz și gustări pe parcursul zilei. Glumind puțin, dar, cu acest program suntem o alternativă la bonele din București pentru copiii între 7 și 14 ani”, a mai declarat Ana-Maria.

Iași, următoarea destinație pentru extinderea operațiunilor

În 2023, 173.175 de vizitatori au călcat pragul Destiny Park, devenind, totodată și o destinație bună de vizitare pentru elevi, în timpul programelor „Școala altfel” sau „Săptămâna Verde”. Din septembrie 2023 și până la final de mai 2024, 42.932 de vizitatori au venit la Destiny Park, dintre care 34.813 copii și 8119 însoțitori adulți (învățători, profesori, educatori, părinți).

„În momentul în care s-a gândit business planul, am luat în calcul, pentru primul an, doar vizitatori din București și Ilfov. Ei bine, ne bucurăm acum că ne vin vizitatori nu doar din tot Sud Estul și Sud Vestul țării, dar si din orașe precum Cluj-Napoca, Iași, Oradea sau Timișoara. Am avut autocare cu copii tocmai de la Iași sau persoane care au zburat de la Oradea sau Cluj-Napoca special ca să vină cu copiii în Destiny Park. În plus, din vara trecută, ne trec pragul mulți turiști din Israel, Germania, Bulgaria, SUA sau români care vin vara acasă din Spania, Italia, Marea Britanie sau Danemarca”, a mai precizat Ana-Maria Pascaru.

Mai mult, tot în acest an școlar, compania a avut și câteva parteneriate cu mai multe inspectorate școlare din țară, prin care a organizat o serie de workshop-uri, unele despre educație financiară și altele axate pe soluții anti-bullying, dedicate directorilor de școli și coordonatorilor de programe. Peste 26.000 de profesori din învățământul de stat și privat au participat la aceste seminare. Ce urmează? Ei bine, compania are planuri de extindere, iar următoarea destinație din afara Capitalei va fi Iași.

„Destiny Park a devenit deja un reper în educația alternativă și acest lucru ne face să ne uităm către alte orașe din România în care sa ne extindem. Da, următorul Destiny Park va fi la Iași și în următoarea perioadă vom anunța și unde vom fi la Iași și când vom deschide”, a mai precizat directorul de marketing.

Destiny Park a încheiat anul 2023 cu o cifră de afaceri de 19,7 milioane de lei și un profit net de aproape 1,6 milioane de lei. Compania are în acest moment 88 de angajați. Un bilet standard, achiziționat în zilele de miercuri, joi sau vineri, pentru 3 ore și jumătate costă 60 de lei (pentru copiii de peste 14 ani și pentru adulți) și 120 de lei pentru copiii cu vârste cuprinse între 3 și 14 ani. Prețurile diferă în funcție de zile, intervale orare, categorii, iar toate pot fi consultate pe site-ul oficial al Destiny Park. Copiii cu dizabilități și însoțitorii lor au reducere de 50%.

Sursa foto: Destiny Park

Sursa foto: Destiny Park

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Raluca este unul din reprezentanții entuziaști și curioși ai generației Millennials. A studiat Jurnalism la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea din București și a urmat un master în Comunicare și Resurse Umane, în cadrul aceleiași instituții. Timp de doi ani a fost redactor la revista Forbes România și colaborator în cadrul mai multor proiecte editoriale precum Top 500 companii , Top 30 cele mai influente femei, precum și... Mai multe articole scrise de Raluca Juncu »

Te-ar putea interesa și: