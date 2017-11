Banca Nationala a Romaniei (BNR) a stabilit, miercuri, un curs de 4,6198 lei/euro, in crestere cu peste doi bani fata de sedinta de marti. Este pentru prima data dinm vara anului 2012 pana in prezent cand cursul sare de 4,6 lei/euro. Deprecierea monedei nationale vine dupa ce guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a declarat ca banca centrala va permite o flexibilitate mai mare pentru cursul de schimb si se va concentra mai mult pe stabilitatea dobanzilor. In plus, incertitudinea creata de modificarile fiscale anuntate de Guvern afecteaza sentimentul investitorilor.

Cotatia leu/euro a inceput sa urce marti dupa-amiaza imediat dupa declaratiile guvernatorului, si a ajuns la 4,6316 lei/euro pana la finalul sedintei de tranzactionare. Miercuri dimineata, cotatia a scazut usor, insa nu a mai revenit sub 4,6 lei/euro.

Guvernatorul BNR a declarat, dupa sedinta de politica monetara, ca regimul cursului de schimb va fi ceva mai flexibil decat in anii trecuti, cand ponderea mare a creditului in valuta a determinat banca central sa se concentreze mai mult pe curs decat pe dobanzi.

“Mai multa flexibilitate a cursului bineinteles ca va exista. Cineva trebuie sa miste mai mult. Sunt trei variabile pe care nu ai cum sa le tii pe toate: rezervele minime, cursul si dobanzile. Noi am facut o combinatie: nici la rezerve nu am tinut prea mult, dar am fost spre limita superioara, cu dobanzile am ajuns in acest punt si credem ca rata de politica monetara trebuie sa aiba mult mai multa semnificatie. Este mai bine pentru economia romaneasca de astazi, cu un grad de euroizare mai scazut”, a punctate guvernatorul.

Mugur Isarescu a facut aceasta precizare in contextul in care a anuntat ca BNR va asigura gestionarea ferma a lichiditatii din piata, insa va limita accesul bancilor la fonduri daca acestea incearca sa speculeze pe leu.

“Vom fi foarte atenti, cand injectam lichiditatea, si la alte aspecte ale pietei monetare si valutare. O gestionare ferma a lichiditatii nu inseamna sa dai bani in piata exact cat vor bancile, daca ele au inclinatia, spre exemplu, sa speculeze un atac pe leu. Deci le putem da lichiditate la rata noastra (1,75%), dar vor lua si in functie de cat le dam. Apoi se pot duce sa ia la Lombard (2,75%). Se pot aloca banii … sa vina 10 banci si sa ia fiecare o suma ceva mai mica...am mai facut asa ceva”, a avertizat guvernatorul.