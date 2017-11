Leul s-a depreciat semnificativ dupa declaratiile guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, cu privire la faptul ca, in perioada urmatoare, BNR va urmari mai degraba stabilitatea dobanzilor, iar cursul va avea o flexibilitate mai mare. In acest scop, BNR va asigura gestionarea ferma a lichiditatii din piata, insa va limita accesul bancilor la fonduri daca acestea incearca sa speculeze pe leu.

Guvernatorul a mai facut astfel de afirmatii in ultima perioada, fara un impact deosebit asupra cursului, insa acum acestea se suprapun cu incertitudinile create de anuntul Guvernului privind adoptarea Ordonantei de modificare a Codului Fiscal, contestata de intreaga societate.

Cotatia leu/euro a ajuns, marti, de la 4,5975 lei/euro la 4,6316 lei/euro in doar trei ore. Miercuri dimineata cotati a ascazut usor, insa s-a mentinut aproape de 4,63 lei/euro.

“Vom fi foarte atenti, cand injectam lichiditatea, si la alte aspecte ale pietei monetare si valutare. O gestionare ferma a lichiditatii nu inseamna sa dai bani in piata exact cat vor bancile, daca ele au inclinatia, spre exemplu, sa speculeze un atac pe leu. Deci le putem da lichiditate la rata noastra (1,75%), dar vor lua si in functie de cat le dam. Apoi se pot duce sa ia la Lombard (2,75%). Se pot aloca banii … sa vina 10 banci si sa ia fiecare o suma ceva mai mica...am mai facut asa ceva”, a avertizat guvernatorul.

Acesta a explicat ca lichiditatea din piata va fi reglata in ambele sensuri, iar in prezent piata este mult mai pregatita pentru astfel de operatiuni decat in urma cu 10 ani.

“Nu credem ca se va mai intampla evenimentul din 2008 cand dobanzile au zburat dincolo de Lombard (dobanda la facilitatea de credit, acum la nivelul de 2,75% -n.r.), pentru ca bancile nu stiau sa lucreze cu Lombardul, nu aveau titluri de stat, traiau in iluzia ca se pot imprumuta de la BNR asa...dand un telefon, nu venind cu niste titluri pe care sa le puna colateral. In mod sigur acum bancile au evoluat, au si alti specilaisti, si alti trezorieri, cei care au facut operatiunile aiurea acum 10 ani vad ca scriu numai pe website-ul lor si isi dau cu parerea in continuare aiurea. Deci eu cred ca acest instrument – extremele (dobanda la facilitatea de depozit si cea la facilitatea de credit-n.r.), va functiona mult mai bine in perioada urmaatoare iar dobanzile se vor misca aici, intre 0,75% si 2,75%”, aprecizat guvernatorul BNR.

Astfel, rata de politica monetara devine efectiv de referinta si in jurul ei se vor plimba dobanzile pe piata, a adaugat Isarescu.