"Bancile din Romania sunt cu un pas in urma celor din Vestul Europei si in urma altor tari din Europa Centrala si de Est in ce priveste implementarea PSD 2. Una din cauzele acestei intarzieri ar putea fi lipsa de claritate in ce priveste cadrul legal prin care va fi transpusa directiva la nivel national si, de asemenea, apetitul scazut al bancilor locale, avand in vedere ca Romania este o tara in care predomina in continuare platile in numerar", este de parere Dimitrios Goranitis, Partener servicii de risc si reglementare Deloitte Romania, in urma unui sondaj realizat la nivelul sistemului financiar din Romania cu privire la implementarea PSD 2.

Cu ocazia intrarii in vigoare in 2018 a PSD 2, o noua directiva europeana privind serviciile de plata, Deloitte Romania impreuna cu Reff & Asociatii, societatea de avocati reprezentand Deloitte Legal in Romania, au efectuat un sondaj in randul institutiilor de credit, companiilor fintech si comerciantilor, pentru a lua pulsul sistemului financiar, conform informatiilor prezentate in comunicatul de presa emis de catre companie.

Concluziile sondajului realizat de catre cei de la Deloitte Romania sunt urmatoarele:

In linie cu tendintele europene, institutiile de credit din Romania privesc PSD 2 ca pe o oportunitate, chiar daca cu mai putin optimism, dat fiind mediul local dominat de plati in numerar

Industria bancara din Romania are o mica intarziere in implementarea PSD 2 comparativ cu Vestul Europei si cu tarile mai dezvoltate din Europa Centrala si de Est (Polonia, Cehia), avand in vedere ca peste 50% din respondentii din Romania au spus ca nu au inceput inca implementarea sau sunt inca in faza de analiza/implementare incipienta. In opinia noastra, acest lucru poate fi explicat si prin intarzierea transpunerii PSD 2 in legislatia nationala.

In ciuda acestei intarzieri, bancile aflate in top par sa fie intr-un stadiu mai avansat de implementare a directivei, ceea ce arata ca sectorul bancar romanesc functioneaza in doua viteze.

Din perspectiva strategica, cu toate ca o mare parte a respondentilor a intocmit o evaluare privind impactul PSD 2 asupra activitatii institutiei de credit, marea majoritatea a bancilor din Romania nu si-au cristalizat inca un model de afaceri in lumina noilor reglementari.

In ceea ce priveste impactul PSD 2 asupra veniturilor, institutiile de credit din Romania sunt relativ optimiste: aproape 50% considera ca impactul va fi neutru sau usor pozitiv, in timp ce cealalta jumatate nu si-a facut inca o evaluare a impactului asupra veniturilor. Aceste rezultate sustin faptul ca pana acum PSD 2 nu a reprezentat o prioritate pentru o parte a industriei bancare.

Bancile romanesti percep companiile fintech consacrate, bancile de top, precum si noile banci digitale interesate de piata locala drept principala amenintare competitiva pe care o aduce PSD 2. Explicatia acestor rezultate poate fi faptul ca intrarea pe piata serviciilor financiare cu succes presupune anumite resurse financiare, precum si o cultura a conformitatii.

In ce priveste orizontul de timp in care PSD 2 va impacta piata bancara din Romania, similar tendintei din UE, majoritatea considera ca PSD2 va genera o competitie semnificativa in urmatorii doi-trei ani.

Cu privire la provocarile aduse de PSD 2, piata locala este mai preocupata de securitate decat de asigurarea unei experiente facile utilizatorului. Majoritatea respondetilor din Romania si-au exprimat urmatoarele preocupari:

Consimtamantul utilizatorul si autentificarea tertilor, precum si securitatea;

Asigurarea conectivitatii noilor tehnologii cu sistemele back-end (30% din respondenti si-au declarat preocuparea in legatura cu acest subiect);

Construirea unei infrastructuri API (interfete catre aplicatiile interne) (30% din respondenti s-au declarat preocupati);

Alocarea raspunderii in cadrul noului sistem ce permite accesul tertilor la datele bancare ale clientilor.

“Sondajul a aratat ca principalele preocupari ale bancilor legate de implementarea PSD 2 sunt securitatea, accesul tertilor la informatiile privind conturile bancare administrate de banci si raspunderea ce le revine acestora sub noua directiva, peste 30% din respondeti aratandu-se preocupati de aceste teme. Impartasim aceleasi ingrijorari, mai ales avand in vedere ca reglementarile europene publicate pana acum nu au oferit suficienta claritate asupra acestor probleme, iar pe de alta parte in Romania proiectul de lege care transpune directiva nu a fost inca publicat.", a declarat Andrei Burz-Pinzaru, managing partner Reff & Asociatii.

La acest sondaj au participat peste 20 de banci, inclusiv toate bancile mari din Romania si a fost realizat cu sprijinul Asociatiei de Plati Electronice din Romania (APERO).

PSD 2 va permite oricarui furnizor extern de servicii financiare sa se conecteze la sistemele bancare, astfel ca platile online si piata serviciilor de informatii cu privire la conturi se va deschide pentru noii actori ai acestei piete, punand capat monopolului pe care sectorul bancar l-a detinut asupra conturilor consumatorilor si asupra tranzactiilor privind platile. Scopul PSD 2 este acela de a creste concurenta in statele membre UE prin promovarea inovatiei, deschizand astfel piata bancara catre furnizorii terti care nu sunt supusi aceluiasi grad de reglementare (TPP), precum si catre companiile FinTech. Un element important al acestei reglementari este acela ca bancile vor fi obligate sa-si deschida platformele prin intermediul asa-numitelor API (interfete catre aplicatiile interne) pentru a permite tertilor accesul la date pana acum privilegiate si a le permite initierea de plati in numele consumatorilor, se arata in comunicatul de presa.