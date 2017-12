In raportul celor de la Morgan Stanely, denumit “Bitcoin Decrypted”, analistul James Faucette argumenteaza prin intermediul mai multor exemple de ce moneda digitala nu poate fi scalabila:

1. Nu ii este atribuita o rata a dobanzii

Primul argument dupa care se ghideaza raportul celor de la Morgan Stanely este legat de lipsa unei rate a dobanzii in cazul monedei digitale. Acestia sunt de parere ca atat timp cat acest lucru lipseste, criptomoneda nu poate fi considerata o valuta veritabila asa cum este euro sau dolarul.

2. Nu are o valoare intrinseca

James Faucette a concluzionat ca intre bitcoin si aur ar putea exista o serie de similitudini, dar a evidentiat faptul ca, spre deosebire de aur, moneda digitala nu are o valoare intrinseca. Aurul se gaseste in componenta bijuteriilor si a electronicelor, in timp ce bitcoin exista doar la nivelul de date electronice. Cu toate acestea, atentia ridicata pe care multi investitori i-o acorda criptomonedei, il face sa creada ca ar putea exista o urma de valoare.

3. Ca si retea de plati, tehnologia intampina o serie de dificultati

Analistul este de parere ca i se poate atribui o anumita valoare monedei digitale atunci cand vine vorba despre procesarea platilor. Totusi, acesta mai precizeaza ca exista o serie de limitari in ceea ce priveste utilitatea criptomonedei in acest sector, avand in vedere faptul ca nu sunt percepute comisioane, iar evaluarea retelei de plati ar fi una dificila.

Mentiunea sa in ceea ce priveste lipsa comisioanelor percepute pentru tranzactii este una greu de inteles, avand in vedere ca acestea exista. Conform telegraph.co.uk, ele chiar au inregistrat cresteri semnificative, fiind percepute comisioane de pana la 20$ pentru tranzactiile obisnuite.

"Daca nimeni nu va accepta tehnologia pentru a face plati, atunci valoarea monedei va fi 0", a declarat Faucette.

