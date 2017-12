Un nou semn ca avansul economic record din acest an nu are o baza sanatoasa: executia bugetara la 11 luni publicata de Ministerul Finantelor Publice (MFP). Deficit bugetar dublu fata de aceeasi perioada a anului trecut, investitii publice la minim istoric, venituri fiscale mai mici decat in 2017 si cheltuieli de personal si cu asistenta sociala in crestere cu doua cifre! Acestea sunt principalele elemente care definesc evolutia bugetara in acest an. Important este, insa, ce spun aceste date despre anul care vine? La ce ar trebui sa ne asteptam in 2018?

“Crestere economica mai mare dar executie bugetara mai proasta (in primele 11 luni din 2017 -n.r.), desi au crescut taxele, accizele si numarul controalelor ANAF. Pentru 2018 chiar si Guvernul estimeaza o crestere economica mai mica. In aceste conditii, Guvernul va continua sa taie din investitii si va creste taxele, pentru a pastra deficitul bugetar pe cash cat mai aproape de 3% din PIB. Deficitele ESA si structural sunt deja mai mari de 3% si in continuare vom fi sanctionati de CE....