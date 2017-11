Bitcoin "s-a incapatanat" sa bata un nou record, depasind astazi, 2 noiembrie, valoarea de 7.000 de dolari si facandu-i pe multi oameni sa regrete din ce in ce mai mult ca nu au cumparat aceasta moneda acum cativa ani cand valoarea se situa in jurul unui singur dolar. Totusi, criticile la adresa monedei continua sa apara, existand multe voci care numesc aceasta industrie, cea a criptomonedelor, o "bula speculativa" ce se va sparge.

In momentul redactarii acestei stiri, valoarea unui Bitcoin este de 7.033 de dolari, inregistrand o crestere de aproximativ 21 de procente in ultimele 7 zile, conform CoinMarketCap. In urma acestei cresteri, valoarea totala a monedelor Bitcoin din piata a depasit 116 miliarde de dolari.

print screen: coindesk.com

Se poate vedea, in graficul celor de la coindesk.com, evolutia monedei digitale care a inregistrat pana in acest moment un maxim de 7.066 de dolari, dupa care s-a lovit de o scadere usoara, fara a cobori insa sub valoarea de 7.000 de dolari.

Jordan Belfort, brokerul a carui viata a fost ecranizata in productia "The Wolf of Wall Street", este una dintre ultimele voci care au lansat critici la adresa monedei virtuale. El a descris unele practici din aceasta industrie ca fiind o escrocherie mai mare decat tot ce a facut el vreodata.

Sursa foto: Romariolen/ shutterstock.com