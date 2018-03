Cresterea este marginala daca tinem cont de rezultatul exceptional din 2016, cand vanzarea actiunilor Visa a adus ING 123 milioane de lei. Excluzand veniturile exceptionale obtinute din vanzarea actiunilor Visa, ING Bank Romania a obtinut venituri cu 112 milioane lei mai mari, cu 20% mai mult fata de anul trecut, in timp ce profitul brut a fost cu 32% mai mare fata de 2016.

Cu cele aproape 500 de milioane profit net, ING Bank raporteaza un ROE de circa 22%, de peste doua ori mai mare decat cel al grupului mama si cu mult peste profitabilitatea medie a sistemului bancar in 2017, de circa 13%.

Segmentul de retail a cantarit cel mai mult in performanta ING, in contextul in care banca a ajuns la 1,14 milioane de clienti, cu 14% mai mult fata de 2016. Dintre acestia, 713.000 sunt clienti care si-au adus salariile sau veniturile recurente in ING, o crestere de 23%, fiind atrasi (probabil) de oferta ING Card Complet.

De altfel, CEO-ul ING, Michal Szczurek, declara inca din decembrie 2017, intr-un interviu acordat WALL-STREET.RO, ca banca a reusit sa creasca sustinut atat pe creditare, cat si pe depozite, cu peste 20%, si a reusit sa atraga prin politica de comisioane zero nu mai putin de 11% dintre salariile incasate de romani pe carduri.

In 2017 am fost, probabil, banca cu cea mai rapida crestere organica. Le multumesc clientilor si echipei ING pentru acest rezultat. Numarul clientilor creste constant si, conform ultimului studiu Net Promoter Score, ocupam primul loc in topul preferintelor lor - Michal Szczurek.

Pe partea de IMM, cresterea este de 30%, pana la 13.000 de clienti, in timp ce in zona de microintreprinderi ING a captat circa 100.000 de mici afaceristi.

Potrivit sefului ING Bank, Romania are una dintre cele mai rapide cresteri organice din cadrul grupului.

El a adaugat intr-o discutie restransa cu jurnalistii ca ING Bank detine o cota de piata de 15% pe creditarea companiilor mari, avand ca target finantarea a 500 de entitati large corporate.

Astfel, soldul total al creditelor a urcat cu 21%, pana la 21,2 miliarde lei, ceea ce ar reprezenta o cota de piata de 8,9%. Seful ING nu s-a ferit sa anunte ca banca tinteste o cota de 10%, care poate fi atinsa chiar in acest an.

Cresterea poate fi credibila, tinand cont ca din 2015 pana in prezent ING Bank a castigat pe soldul de credite circa 7 miliarde de lei. Distributia in portofoliul de imprumuturi este de 54% retail si 46% companii.

In ceea ce priveste zona de depozite, ING Bank a ajuns la un sold de 26,8 miliarde lei, plus 20% fata de 2016% si cu 44% mai mult decat in 2015.

Cota de piata pe resursele atrase este de 8,4%, iar din sold 57% este acoperit de persoanele fizice.

In ceea ce priveste rata creditelor neperformante, nivelul in cazul ING Romania rivalizeaza cu ratele de neperformanta din Vestul Europei, coborand in 2017 la 3,3%, de la 4,3% in 2015.