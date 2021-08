Ce șanse ai la un împrumut de la bănci dacă lucrezi pe perioadă determinată

Băncile practică în general condiții rezonabile pentru acordarea unui credit de nevoi personale, așteptând de la un solicitant între trei luni și un an de zile vechime în muncă și venituri care nu depășesc, de regulă, salariul mediu pe economie, așa cum am arătat într-un articol recent. Aceste obligații îi au însă în vedere pe clienții care lucrează pe perioadă nedeterminată la locul de unde își obțin veniturile. Vezi ce se întâmplă cu cei care muncesc, în diferite forme acceptate de altfel de către creditori (contract de muncă, profesii liberale, drepturi de autor etc.) dar ale căror înțelegeri cu angajatorii sunt limitate la perioade de unu, doi sau trei ani și care au nevoie sau își doresc totuși un împrumut.