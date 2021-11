Black Friday bancar: Ce oferte are UniCredit Bank

Clienții noi persoane fizice își pot deschide la UniCredit Bank conturi curente în lei, euro sau dolari SUA cu zero costuri pentru întreaga perioadă a contractului sau pot accesa de la UniCredit Consumer Financing credite pentru realizări personale cu dobânzi care pornesc de la 0% și până la 5,99% și oferte speciale pentru cardurile de credit.

Pentru clienții noi IMM, UniCredit Bank oferă pachete GeniusIMM cu zero comisioane de administrare a pachetului, a extraopțiunilor și conturilor adiționale atașate timp de un an de la data contractării. Campania are un număr limitat de oferte, disponibile exclusiv în condițiile BlackFriday, doar pe data de 12 noiembrie și doar online pe site-ul instituției bancare.

„Vineri, 12 noiembrie 2021, este o zi cu multe oferte cu zero costuri de la UniCredit, pentru că sărbătorim împreună cu clienții noștri, pentru al treilea an consecutiv, Black Friday. Păstrăm tradiția și oferim conturi curente cu zero costuri pe viață pentru clienții noi persoane fizice, ca în fiecare an de până acum, la care am adăugat și alte oferte speciale de la UniCredit Consumer Financing: credite de nevoi personale pornind de la 0% dobândă și puncte cadou pentru cardurile de credit. Nu am uitat nici de clienții IMM, pentru care am pregătit o ofertă cu totul specială, Pachete GeniusIMM cu toate extraopțiunile incluse cu zero costuri pentru un an”, spune Antoaneta Curteanu, Vicepreședinte Retail UniCredit Bank România.