Clienții Patria Bank pot face investiții din aplicația de internet banking

Modulul permite investitorilor care au ales să își diversifice economiile prin investiții în fondurile administrate de Patria Asset Management să aibă acces non-stop la informații despre investițiile proprii și la tranzacțiile cu unități de fond.

În plus, modulul investiții este vizibil tuturor clienților Patria Bank, acesta oferind informații generale despre fondurile Patria Asset Management, precum dimensiunea fondurilor, performanțele obținute, structura investițiilor și evoluția valorii unităților de fond.

Orice persoană fizică sau juridică poate alege oricând să devină investitor în fondurile Patria Asset Management, în orice unitate teritorială a Patria Bank.

„Transparența și accesul la informații la zi sunt importante pentru investitori. Prin parteneriatul în cadrul grupului, oferirea unui acces rapid la informații despre investițiile in fondurile Patria, direct prin internet banking, oferă investitorilor control si confort suplimentar, precum și o importantă economie de timp. Totul este la câteva click-uri distanță. În plus, pentru clienții Patria Bank interesați de o performanță sporită a banilor lor, în completarea depozitelor deținute, vizualizarea detaliilor despre fondurile disponibile le oferă un plus de informații si accesibilitate, elemente importante în analiza propriului profil de economisire, premergătoare luării deciziei de a deveni investitori” a menționat Valentin Vancea, Director General Adjunct Patria Bank și membru al Consiliului de Administrație Patria Asset Management.