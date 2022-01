O nouă platformă a VISA va transforma mai multe tipuri de dispozitive în terminale de plată prin cloud

Visa a lansat o nouă platformă, Visa Acceptance Cloud (VAC), care marchează o nouă etapă în modul în care companiile acceptă plăti de la clienții lor. VAC va permite „acceptătorilor”, furnizorilor de servicii de plată, producătorilor de terminale POS și jucătorilor din industria IoT (Internet of Things) să transfere în cloud software-ul de procesare a plăților încorporat în prezent în fiecare dispozitiv de acceptare, acesta devenind accesibil de oriunde.

Prin VAC, disponibilă deja în șase zone geografice, aproape orice dispozitiv va putea fi transformat într-un terminal de plata conectat în cloud, oferind acces la actualizări software simple, la date analitice robuste și la diverse servicii Visa. VAC este implementat prin intermediul centrelor de date Visa, prin urmare platforma oferă de asemenea cel mai înalt nivel de securitate a datelor.

„Acceptarea bazată pe cloud este viitorul plăților”, a declarat Mary Kay Bowman, Senior Vicepresident Visa, responsabilă la nivel global de produse și platforme de plăti. „Terminalele POS conectate în cloud permit comercianților să accepte plăti pe o gama largă de dispozitive, rapid, simplu și în siguranță, fie că e vorba de un automat de plata dintr-un hotel, o oglindă inteligență dintr-un magazin de lux sau telefonul vânzătorului dintr-un mic chioșc de ziare de pe stradă”.

În ianuarie 2020, Visa a prezentat pentru prima dată „Tap to Phone”. care transformă telefoanele și tabletele cu sistem Android în terminale de plata contactless. Țap to Phone a fost prima soluție Visa care le-a permis vânzătorilor să accepte plăti pe dispozitivele pe care le dețîn deja, doar prin descărcarea unei aplicații. În decembrie 2021, peste 300.000 de dispozitive din 54 de țări foloseau Țap to Phone.

Extinzând tehnologia dincolo de telefoanele mobile, Visa Acceptance Cloud permite oricărui terminal POS sau dispozitiv conectat să accepte plăți oferind acces la o gama largă de servicii suplimentare, inclusiv plata în rate, gestionarea fraudelor, programul de integrare rapidă a comercianților și analiză avansată a datelor. Programele pilot aflate în desfășurare în America de Nord, America de Sud, Europa, Africa, Asia și Australia oferă soluții de acceptare în cele mai diverse domenii, facilitând experiențe noi la comercianți sau în restaurante – prin colaborarea pe care Visa o are cu Bleu, fintech din SUA, în sistemul feroviar din Brazilia, sau prin intermediul oglinzii inteligente dezvoltate de NOBAL Technologies.

„Bleu colaborează cu Visa pentru a oferi un proces simplu de acceptare a plăților pentru comercianți din Australia, pentru prima dată”, a spus Sesie Bonsi, Președinte și CEO, Bleu. “În timp ce terminalele POS pot costă companiile până la 1000 de dolari și necesită procese de certificare costisitoare și de durata, trecerea la Visa Acceptance Cloud elimina barierele ridicate de echipamentele tradiționale și povara certificărilor, dând companiilor posibilitatea de a oferi clienților opțiuni de plata contactless prin orice dispozitiv conectat.”

„Comercianții caută să îmbunătățească experiență clienților în magazin pentru a egală viteză și confortul pe care le oferă experiențele de plata online și din aplicații”, a spus Bill Roberts, CEO, NOBAL Technologies. „Oglindă inteligență NOBAL în parteneriat cu VAC de la Visa oferă experiențe de plata fără cheltuielile și expertiză necesare modulelor hardware încorporate, ajutându-ne să deschidem noi drumuri către viitorul comerțului.”

„VAC este o platformă universală, care permite tuturor comercianților să accepte plăti digitale, dând partenerilor noștri tehnologici de top libertatea să inoveze. Pe de o parte, acceptarea plăților bazată pe cloud facilitează accesul echitabil la servicii financiare pentru micii comercianți care doresc să ofere plăti digitale. Pe de altă parte, Visa Acceptance Cloud permite experiențe avansate de plata pentru consumatori, care vor fi esențiale pentru viitorul comerțului pentru afaceri mici și mari, din toate domeniile”, a spus Mary Kay Bowman, Senior Vicepresident Visa. „Trecerea acceptării în cloud deschide posibilități nemăsurate de inovație pentru întregul ecosistem de plăti. Acesta este doar începutul." Sursa foto: Shutterstock

