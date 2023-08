Economiștii BCR și ING anticipează că Banca Națională a României (BNR) va rămâne precaută în următoarele 6-9 luni, urmând să mențină dobânda cheie la 7% în așteptarea efectelor pe care pachetul de măsuri fiscale pregătit de guvern le-ar putea avea asupra economiei. În aceste condiții dobânzile și ratele la credite cel mai probabil se vor stabiliza în perioada următoarea, după scăderea rapidă din ultimele luni.

Consiliul de administraţie al BNR a hotărât, la începutul acestei săptămâni, menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7% pe an.

Dobânda cheie are un impact major asupra ratelor la credite pe care românii le plătesc deoarece aceasta influențează indicii în funcție de care se calculează dobânzile: ROBOR și IRCC.

După ce a mărit rapid dobânda cheie anul trecut, pentru a opri creșterea inflației, BNR a menținut la 7% nivelul acesteia pe parcursul anului 2023.

”Credem că BNR nu se gândește încă să pivoteze către o politică monetară de scădere a dobânzilor, în ciuda faptului că alte bănci centrale din regiune dau semnale că s-ar îndrepta către acest trend. Ne așteptăm ca o primă reducere a ratei să aibă loc în primul trimestru din 2024, iar dobânda cheie va ajunge 5,5% până la sfârșitul anului 2024”, spune Valentin Tătaru, economist-șef ING Bank România.

”Presupunând că nu vor exista abateri semnificative de la perspectivele de inflație ale BNR, considerăm că rata cheie va rămâne neschimbată până la jumătatea anului 2024, având în vedere că piața forței de muncă oferă puțin spațiu de manevră și creșterea puternică a salariilor reale așteptată în următorii doi ani”, a declarat Ciprian Dascălu, economist-șef BCR.

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut marţi la 6,40% pe an, de la 6,42% pe an. La începutul anului trecut, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an, iar la începutul acestui an urcase la 7,56%.

Specialiștii se așteaptă la o continuare a trendului de scădere ușoară a ROBOR în următoarele 6-9 luni

”Este pertinent să ne gândim că dobânzile la credite vor fi stabile pe termen scurt (următoarele 6 luni). Nu cred că vom mai vedea creșteri ale dobânzilor în următoarea perioadă. În ceea ce privește scăderile, acestea vor fi influențate de IRCC, însă nici aici nu vom asista la niște modificări majore. Până la finalul acestui an vedem o stabilitate în ceea ce privește dobânzile”, consideră Valentin Anghel, broker de credite și fondatorul companiei de brokeraj bancar AVBS Credit.

La finalul lunii iunie, BNR a anunțat că Indicele de referință a creditelor consumatorilor (IRCC) a scăzut la valoarea de 5,94% pe an, față de valoarea de 5,98% din T2 2023. Noua valoarea a IRCC a intrat în calculul creditelor de consum cu dobândă variabilă în lei începând cu data de 1 iulie 2023.

