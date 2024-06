A șasea ediție Mastercard Bank of the Year și-a anunțat câștigătorii. Cine a fost desemnată Banca Anului

Cea de-a șasea ediție a concursului Mastercard Bank of the Year, una dintre cele prestigioase competiții din sectorului financiar-bancar, își anunță câștigătorii. Juriul, format din reprezentanți ai mediului de business, academic, public și non-guvernamental a acordat 15 premii dintre care nu au lipsit cele mai râvnite trofee: Banca Anului și Bancherul Anului.

Proiectul Mastercard Bank of the Year a fost lansat în 2016 pentru a recunoaște meritele și realizările instituțiilor financiar-bancare și non-bancare din România. Cele 16 premii acordate în ediția din acest an sunt rezultatul activității desfășurate pe parcursul anului trecut.

Impactul pe care îl are Mastercard Bank of the Year ajută la creșterea competitivității din piață, dar într-un mod foarte prietenos. Acest impact nu îl măsurăm eminamente prin rezultatele de business ale instituțiilor financiare, ci prin influența pe care o au asupra oamenilor. Sunt concurenți cărora niște colegi de-ai mei din Ucraina le datorează viața. Sunt foarte mândru că fac parte din această industrie, una care se coalizează în momentele critice. Cosmin Vladimirescu, General Manager România şi Croaţia, Mastercard Citeste si: Porțile festivalului Neversea se redeschid pentru cea de-a șasea ediție

Lista completă a câștigătorilor Mastercard Bank of the Year

Banca Anului - Banca Comercială Română

- Banca Comercială Română Bancherul Anului (votul juriului) - Omer Tetik, CEO Banca Transilvania

(votul juriului) - Omer Tetik, CEO Banca Transilvania Cea mai populară bancă a anului (votul publicului - cititorii wall-street.ro) - Banca Comercială Română

(votul publicului - cititorii wall-street.ro) - Banca Comercială Română Cea mai consistentă activitate de mediu - Banca Comercială Română

- Banca Comercială Română Cel mai bun program de loialitate al unei instituții financiare - Banca Comercială Română

- Banca Comercială Română Cea mai inovatoare instituție financiară - Banca Comercială Română

- Banca Comercială Română Cel mai vizibil susținător al culturii - UniCredit Bank

- UniCredit Bank Cea mai activă instituție financiară în susținerea educației financiare - Banca Comercială Română

- Banca Comercială Română Campania de marketing și comunicare financiară a anului - UniCredit Consumer Financing

- UniCredit Consumer Financing Cea mai bună instituție de Premium Banking a Anului - Banca Comercială Română

- Banca Comercială Română Cea mai bună bancă corporate a anului - UniCredit Bank

- UniCredit Bank Cel mai bun suporter al IMM-urilor - Banca Comercială Română

- Banca Comercială Română Cel mai bun flux de digital onboarding (new client) - Revolut Bank UAB

- Revolut Bank UAB FinTech-ul românesc al anului - Multivers X

- Multivers X NEW Cel mai bun produs de economisire - Banca Transilvania

- Banca Transilvania NEW Instituția financiară cea mai promptă în soluționarea solicitărilor clienților - Banca Transilvania

Mastercard Bank of the Year: Cum au fost aleși câștigătorii acestei ediții

La cele 14 categorii pe bază de formular ale ediției din acest an s-au înscris 15 participanți, cumulând un total de 60 de case-uri.

Cele mai multe înscrieri din partea unui singur participant au fost la 11 categorii, cu 12 case-uri.

Categoriile cu cele mai multe înscrieri au fost: Cel mai bun flux de digital onboarding (new client) în 2023 , Cea mai inovatoare instituție financiară a anului 2023 , Cel mai bun suporter al IMM-urilor în 2023. La aceste categorii au fost participanți care au înscris câte 2 case-uri.

, , în 2023. La aceste categorii au fost participanți care au înscris câte 2 case-uri. Media înscrierilor în restul categoriilor a fost cuprinsă între 3 și 5 case-uri .

. Cele mai strânse punctaje au fost la categoriile : Instituția financiară cea mai promptă în soluționarea solicitărilor clienților , Fintech-ul românesc al anului, Campania de marketing și comunicare financiară a anului, Cel mai bun produs de economisire.

, Fintech-ul românesc al anului, Campania de marketing și comunicare financiară a anului, Cel mai bun produs de economisire. Cele mai mari diferențe între câștigători și următorii clasați au fost la categoriile: Cel mai vizibil susținător al culturii, Cel mai bun suporter al IMM-urilor, Cea mai bună instituție de Premium Banking a anului, Cea mai inovatoare instituție financiară.

Pentru categoria „Bancherul Anului 2023” evaluarea s-a bazat exclusiv pe percepția juraților , aici fiind înscriși automat liderii instituțiilor bancare din România. Lista juraților este disponibilă AICI.

, aici fiind înscriși automat liderii instituțiilor bancare din România. Lista juraților este disponibilă AICI. Premiul categoriei „Cea mai populară bancă a anului 2023” a fost acordat de către wall-street.ro , care au acordat votul lor băncii preferate, răspunzând la un poll publicat pe site, unde au fost înscrise, automat, toate instituțiile financiare bancare din România.

a fost acordat de către , care au acordat votul lor băncii preferate, răspunzând la un poll publicat pe site, unde au fost înscrise, automat, toate instituțiile financiare bancare din România. Un juriu independent și divers, format din reprezentanți de seamă ai mediului de business, guvernamental, nonguvernamental și academic, exceptând sectorul financiar-bancar, a evaluat case-urile în baza unor criterii specifice, prezentate și în formularele completate pentru înscriere.

Conform regulamentului ediției din acest, înscrierile trebuiau să menționeze noutăți aduse la nivelul anului 2023 sau noi dezvoltări pentru proiectele/activitatile/produsele/serviciile existente. Înscrierile de proiecte pe baza produselor de card nu au fost considerate eligibile. Un participant a putut să înscrie oricate aplicații în cadrul unei categorii.

„Realitățile se schimbă: nimeni nu se gândea acum nouă ani că vom ajunge la acest proces de incluziune financiară și digitalizate. Nici măcar nu speram să ajungem atât de sus ca industrie. Evoluția este una firească, ne adaptăm și noi la realitățile din piață. Suntem într-o poziție privilegiată: organizăm evenimentul la începutul lui iunie, jurizarea începe cu o lună înainte, asta înseamnă că vedem ce s-a întâmplat deja anul precedent. Actul de jurizare este mult mai bine făcut acum, mult mai asumat. Desigur, este foarte important și modul în care sunt înregistrare aplicațiile de către concurenți”, adaugă Cosmin Vladimirescu.

Sursa foto: Mastercard

