Mastercard - Bank of the Year: cine sunt jurații care vor stabili la cine ajung trofeele în acest an

Mastercard Bank of the Year, una dintre cele mai prestigioase competiții ale sectorului financiar - bancar, aduce la masa juraților reprezentanți ai mediului de business, guvernamental, nonguvernamental și academic din România. Jurații din acest an vor stabili care sunt instituțiile financiare care vor pleca acasă cu unul dintre cele 16 trofee acordate în categoriile de concurs din acest an: printre cele mai râvnite din acest an sunt „Banca Anului” și „Bancherul Anului”.

Băncile, fintech-urile și instituțiile financiare nebancare concurează în acest an la 16 categorii de concurs. Pe lângă categoriile clasice, participanții în competiție s-au mai putut înscrie la categoriile „Cel mai bun produs de economisire” și „ Instituția financiară cea mai promptă în soluționarea solicitărilor clienților”.

Mastercard - Bank of the Year: Cine sunt jurații ediției din acest an

Aplicațiile concurenților vor fi analizate de către un juriu divers cu reprezentanți de seamă ai mediului de business, guvernamental, nonguvernamental și academic. Vă prezentăm în continuare jurații din acest an:

Adela Smeu - CEO BricoDepot

Adelina Badea - CEO Mobexpert

Alexandra Chivu - Secretar de stat, coordonator proiecte de digitalizare, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Alexandra Cojocaru - Quantitative Research Manager Unlock

Alina Stepan - CEO Ipsos

Andrei Bica - CFO Profi

Călin Ionescu - CEO Sphera Franchise Group

Ciprian Stănescu - Președinte și CEO Social Innovation Solutions

Claudiu Negrea - Director adjunct, Direcția monitorizare a infrastructurilor pieței financiare și a plăților, Banca Naţională a României

Daniel Mischie - CEO și co-fondator al grupului City Grill

Elena Gheorghe - Country Manager PayU

Fady Chreih - CEO Regina Maria

Felix Pătrașcanu - CEO și membru fondator Fan Courier

George Tuță - chestor al Camerei Deputaţilor

Horia Grozea - Head of Sales, Netopia

Ionuț Ardeleanu - CEO Auchan România

Ligia Goloșoiu - Președinte al Asociației pentru Promovarea Performanței în Educație (APPE)

Loredana Poenaru - CEO Junior Achievement România

Olga Drăguinea - Director Național Financiar și Administrativ și membru în board-ul companiei Lidl România

Prof. Univ. Dr. Dorel Mihai Paraschiv - Prorector Academia de Studii Economice (ASE)

Raluca Fișer - Președinte al Asociației Green Revolution

Angela Manolache, Partner, Advisory, Head of CEE Financial Services Sector, KPMG

Răzvan Crișan - CEO M60 și Pizza Mamizza

Teodor-Ioan Birț - Președinte al Asociației Administratorilor de Piețe din România

Utku Ogrendil - CEO PayPoint

Vlad Nicolae - Executive Director, ASPEN Institute

Care sunt categoriile Mastercard Bank of the Year din acest an

• Banca Anului

• Bancherul Anului (votul juriului)

• Cea mai populară bancă a anului (votul publicului - cititorii wall-street.ro)

• Cea mai consistentă activitate de mediu

• Cel mai bun program de loialitate al unei instituții financiare

• Cea mai inovatoare instituție financiară

• Cel mai vizibil susținător al culturii

• Cea mai activă instituție financiară în susținerea educației financiare

• Campania de marketing și comunicare financiară a anului

• Cea mai bună instituție de Premium Banking a Anului

• Cea mai bună bancă corporate a anului

• Cel mai bun suporter al IMM-urilor

• Cel mai bun flux de digital onboarding (new client)

• FinTech-ul românesc al anului

• NEW Cel mai bun produs de economisire

• NEW Instituția financiară cea mai promptă în soluționarea solicitărilor clienților

