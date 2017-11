Incepand cu luna noiembrie 2017, clientii Digi Mobil care calatoresc in interiorul Spatiului Economic European (SEE- statele membre ale Uniunii Europene, precum si Norvegia, Islanda si Liechtenstein), vor beneficia de reduceri de pana la 50% la tarifele pentru datele, minutele si SMS-urile utilizate in roaming:

• O reducere semnificativa, de 47%, se aplica in cazul datelor mobile utilizate in roaming, tariful fiind redus la numai 0,00336 euro/MB (adica 3,36 Euro/GB).

• Pentru un apel initiat din orice tara din UE sau SEE, catre un numar din Romania, tariful de roaming scade la 0,0215 Euro/minut.

• Pentru un apel primit in orice tara din UE sau SEE, tariful de roaming ramane acelasi, de doar 0,0108 Euro/minut.

• Costul unui mesaj text scade la jumatate, respectiv 0,005 Euro/SMS.

• Mesajele primite in tarile din UE/SEE nu implica niciun cost suplimentar.

• Tarifele nu includ TVA.

Noile reduceri suplimentare la tarifele pentru roaming vin sa raspunda increderii acordate de clientii Digi Mobil ca vor beneficia de tarife accesibile, corecte si transparente, indiferent daca folosesc serviciile noastre in interes personal sau pentru afaceri.