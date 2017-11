Este anul 2025 si lumea s-a schimbat. Millenials reprezinta deja majoritatea angajatilor din companii, provocarile majore s-au schimbat si ele – flexibilitatea este “un must”, securitatea nu mai poate fi neglijata, dispare spatiul traditional al muncii. Fujitsu arunca o privire asupra digitalizarii si transformarii lumii in care traim.

84% dintre clientii de astazi spun ca ar dori ca firmele cu care interactioneaza sa fie mai digitale, sa interactioneze mai digital cu ei. Pe de alta parte, 7 din 10 companii spun ca nu au suficienti oameni cu competente digitale, 33% dintre peste 1.200 de companii au renuntat la cel putin un proiect digital in ultimul an. Business-urile se tem ca raman in spatele concurentilor – si implicit, in spatele a ceea ce doresc clientii. 66% dintre business-uri spun ca vor pierde clienti din...