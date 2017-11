Banca Nationala a Romaniei (BNR) a stabilit, miercuri, un curs de 4,6198 lei/euro, in crestere cu peste doi bani fata de sedinta de marti. Este pentru prima data dinm vara anului 2012 pana in prezent cand cursul sare de 4,6 lei/euro. Deprecierea monedei nationale vine dupa ce guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a declarat ca banca centrala va permite o flexibilitate mai mare pentru cursul de schimb si se va concentra mai mult pe stabilitatea dobanzilor. In plus, incertitudinea creata de modificarile fiscale anuntate de Guvern afecteaza sentimentul investitorilor.

Cotatia leu/euro a inceput sa urce marti dupa-amiaza imediat dupa declaratiile guvernatorului, si a ajuns la 4,6316 lei/euro pana la finalul sedintei de tranzactionare. Miercuri dimineata, cotatia a scazut usor, insa nu a mai revenit sub 4,6 lei/euro. Guvernatorul BNR a declarat, dupa sedinta de politica monetara, ca regimul cursului de schimb va fi ceva mai flexibil decat in anii trecuti, cand ponderea mare a creditului in valuta a determinat banca central sa se concentreze mai mult pe curs...