Telekom Romania Communications

In T3 2017, veniturile corespunzatoare operatiunilor fixe au fost cu 2,2% mai mari fata de aceeasi perioada a anului trecut, ajungand la 152,4 milioane euro. Acestea reflecta in special tendinta de crestere constanta pentru serviciile convergente fix-mobil (FMC) si nivelul veniturilor de pe segmentul wholesale (+29,1%).

Raportat la 30 septembrie 2016, numarul abonatilor la pachete de servicii convergente a crescut cu 34,7%, la 455.740. De asemenea, numarul total de abonati TV a crescut usor (+0.8%), ajungand la 1,473 milioane, in timp ce numarul clientilor de servicii broadband a fost de 1,184 milioane. Veniturile din serviciile de voce fixa au urmat tendinta descrescatoare (-16,7%), cele de pe segmentul broadband au fost mai mici cu 4,2%, iar cele pentru serviciile TV au scazut cu 1,5%, comparativ cu T3 2016.

Cresterea de la an la an pentru alte venituri din T3 2017 se datoreaza in principal valorificarii de bunuri imobiliare.

Costurile operationale, excluzand deprecierea, amortizarea si cheltuielile legate de programele de plecari voluntare, au crescut cu 6,7% in T3 2017 comparativ cu T3 2016. Nivelul mai ridicat al costurilor directe cu clientii (interconectare, telefoane mobile si continut) nu a putut fi compensat cu cele indirecte.

Drept urmare, exista o usoara variatie a EBITDA (-1,7%) in T3 2017 fata de T3 2016, la 29 milioane euro.

Telekom Romania Mobile Communications

La 30 septembrie 2017, Telekom Romania Mobile Communications a inregistrat venituri totale de 111,1 milioane euro in T3, in scadere cu 0,9% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce veniturile din servicii au scazut cu 0,4%, la 77 milioane euro in T3 2017.

Baza totala de clienti Telekom Romania Mobile Communications este de 4,77 milioane, in scadere cu 13,6% fata de aceeasi perioada a anului trecut. O treime a acesteia o reprezinta clientii pe baza de abonament. Numarul total de clienti business a crescut cu 1,3%, comparativ cu T3 2016, datorita ofertelor dedicate pentru companii.

In T3 2017, EBITDA ajustata a scazut cu 41,4% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, la 14 milioane euro.

ARPU a inregistrat o crestere de 15.7% y-o-y, la 5,6 euro.