Viitorul inteligent implica mult mai mult decat noi tehnologii, gadget-uri sau chiar “Orase inteligente”. Smart future inseamna o legatura stransa intre mediul public si privat, cu scopuri clar definite: o viata mai usoara, mai eficienta, mai previzibila si mai sigura. De aceea conferinta Smart Future este evenimentul pe care nu ai voie sa il ratezi, punand fata in fata cele doua medii.

In premiera, discutam alaturi de consilieri MCSI si specialisti ai Comisiei Europene despre viitorul inteligent. Vino alaturi de doi secretari de stat din Ministerul Societatii Informationale, alaturi de doi experti in Cyber Security (un subiect extrem de fierbinte), dar si specialisti in legi internationale. Totodata, mediul privat aduce la conferinta Smart Future lideri in industrie – Telekom Romania, Microsoft, Colliers International, Perceptul, GDC Telecom. Smart Future subliniaza...