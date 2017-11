Pentru ca din ce in ce mai mult suntem influentati de tehnologie, conceptul de smart home nu il vedem doar in filme, ci poate fi realizabil. Ce beneficii presupune o casa inteligenta si cum arata aceasta piata a relatat Gabriel Dulcu, CEO GDC Telecom, in cadrul conferintei Smart Future, organizata de wall-street.ro.

“O casa inteligenta presupune ca are mai multe device-uri conectate intre ele. Un exemplu de casa intelegenta inedita ar putea fi o casa cu un sistem capabil sa ia de unul singur decizii si sa aiba posibilitatea de autoinvatare. In rest, nu mai este nimic inedit, pentru ca tot ce vedeam noi in filmele SF acum cativa ani deja a devenit realitate”, a spus Gabriel Dulcu, CEO GDC Telecom.

Cu ajutorul unui sistem software de analiza comportamentala se pot identifica actiunile utilizatorilor si se pot stabili anumite comenzi. De exemplu, dimineata poti gasi cafeaua prefarata gata preparata dupa ce te-ai dat jos din pat sau poti economisi energie pentru caldura setand orele in care vrei sa functioneze caloriferele. Toate aceste actiuni poate fi controlate direct de pe telefon.

Totodata, acest concept poate fi adaptat si pentru birouri, iar costul unui astfel de sistem incepe de la cateva sute de euro pana la cateva mii de euro, in functie de marimea locuintei, sustine Gabriel Dulcu.

In acest context, Marian Gheorghe, directorul diviziei ICT si Clienti Mari Telekom Romania, sustine ca exista o abudenta de senzori, care ar trebui securizati foarte bine, de aceea sistemul unei case inteligente ar trebui gandit si stabilit foarte securizat. “Daca ma apropii de poarta mea si se deschide automat, trebuie sa fiu foarte sigur ca se deschide doar pentru mine. Cu totii ne punem pozele in cloud sau retele de socializare si sunt date pe care nu vrem sa le pierdem, asa se intampla si la o casa inteligenta, nu vrem sa ne pierdem datele”, a spus Marian Gheorghe.

Gabriel Dulcu sustine ca pana acum au fost inregistrate tentative de spargere a sistemelor, dar date exacte ca cineva a reusit sa faca asta nu detine.

Cum arata piata caselor inteligente?

“Observam ca domeniul hardware pentru smart home are o crestere ogranica, in schimb pentru serviciile asociate si instalari constatam ca 20% din totalul pietei existente in 2015, reprezentand valoarea serviciilor, ajungem la o pondere de 50%. Deci, peste 5 ani de zile nu se va mai putea, datorita complexitatii, sa gestionezi propriul sistem fara un consultant si fara servicii asociate si aici este foarte important cloud-ul, pentru ca este un punct centralizat in care poti sa ai securizate toate informatiile”, a adaugat Gabriel Dulcu.

De asemenea, sistemul pentru casa inteleginta poate functiona si fara a fi conectat la internet, dar fara acesta nu poti controla casa prin comenzi de la distanta.

Conferinta Smart Future este organizata de wall-street.ro, in parteneriat cu Telekom, Microsoft, Colliers International, Perceptum, Digital Citizens Romania, Fibaro si IQOS.

Sursa foto: Mircea Dragos Photography