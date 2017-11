ANIS – Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii din Romania a realizat o consultare cu companiile membre cu diverse specializari (firme de dezvoltare de software la comanda, de cercetare-dezvoltare si companii de produs, atat locale, cat si multinationale) pe tema impactului modificarilor recente aduse prin intermediul OUG 79/2017 atat asupra costurilor companiilor, cat si asupra veniturilor angajatilor.

Simulare pentru cost salarial de 10.000 lei – in varianta curente si respectiv incepand din ianuarie 2018

Astfel, pentru ca modificarea sa nu aiba impact asupra costurilor salariale, chiar in varianta in care companiile vor mari salariile brute ale angajatilor, angajatii care in acest moment beneficiaza de scutirea de impozit vor inregistra o scadere a veniturilor nete de aproximativ 6.5%.

Cresterea anuala si sustenabila a sectorului IT in ultimii 15 ani, s-a produs si pe baza predictibilitatii in zona fiscala, inclusiv prin mentinerea scutirii de impozit pentru activitatea de creare de programe pentru calculator. In sectorul in care somajul este zero, politica salariala este direct legata de competenta si de productivitatea generata, care in momentul de fata se situeaza la aproximativ 45.000 euro/angajat pe an. (a se vedea graficul atasat – sursa: studiul ANIS „Software and IT Services in Romania”, 2017)

Teodor Blidarus, Presedinte ANIS a declarat: „Sectorul IT a demonstrat an de an ca poate aduce Romaniei cresteri sustinute, devenind o carte de vizita pentru tara noastra. Toate acestea au fost posibile prin climatul de stabilitate care a guvernat sectorul si economia nationala, focusul companiilor de tehnologie fiind exclusiv in zona de business. Romania se afla in competitie directa pe o piata globala, toate tarile relevante investind masiv in dezvoltarea zonei IT. Din pacate, modificarile de politica fiscala in termene foarte scurte au impact puternic asupra industriei si investitorilor si pot anula progresele facute de Romania in ultimii 10 ani ca actor relevant pe piata globala”.

In baza analizei efectuate la nivel de industrie, vectorii de crestere pentru industria IT ii constituie cresterea valorii adaugate a industriei noastre, prin stimularea zonei de servicii si atragerea in continuare a actorilor relevanti pe piata globala, dar si prin incurajarea activitatilor de cercetare – dezvoltare la nivelul mulinationalelor si generarea de produse de tehnologie cu proprietate intelectuala generata local, in zona de startup-uri.