Ariadnext, companie europeană specializată în verificarea identității la distanță, vrea să creeze 100 de noi locuri de muncă, în Iași, până la finalul anului în curs, ca urmare a serviciului recent lansat de verificare manuală a autenticității documentelor de identitate.

Anul trecut, compania a deschis un centru de procesare manuală a datelor la Iași. În acest context, compania a închiriat 850 de metri pătrați în clădirea de birouri Centro și intenționează să creeze cel puțin 100 de noi locuri de muncă, în Iași, până la sfârșitul lui 2021, pentru noul serviciu.

„ Am ales orașul Iași datorită legăturilor istorice cu Franța și, în plus, pentru că orașul Iași a avut cea mai puternică creștere a serviciilor IT în 2019 ”, a spus Guillaume Despagne, președintele Ariadnext.

Prezentă în 5 țări din Europa, compania dezvoltă tehnologii menite să crească gradul de încredere în economia digitală. În ultimii ani, compania a investit în multiple proiecte pentru a-și consolida un loc pe piața autohtonă.

Prin serviciile sale de identificare digitală și semnătură electronică care sunt în concordanță cu reglementările europene, compania contribuie la autonomia strategică a Europei și la protecția cetățenilor săi. Anunțul vine în contextual câștigării premiului „New Market Entrant” oferit de către Outsourcing Today, România.

Ariadnext este o companie specializată în domeniul identificării digitale, cu peste 300 de clienți, la nivel european.

