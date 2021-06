(P) Ce este Mobile HDR și de ce ar trebui să vă intereseze

HDR a sosit pe mobil și este menit să vă transforme experiența de vizionare. De fapt, un număr mare de telefoane au acum HDR, care este o funcție importantă, dar încă puțin cunoscută, care poate îmbunătăți masiv experiența de vizionare a filmelor pe mobil. Dar nu toate tipurile de HDR sunt egale, iar termenii folosiți pot fi confuzi.

De aceea, acest articol vă va spune de ce contează HDR, astfel încât să știți ce telefon să vă cumpărați dacă doriți un maraton de filme pe mobil. Dar, pe lângă asta, vom acoperi și ce este HDR, ce versiuni diferite există și ce altceva ar trebui să aveți în vedere pentru a avea cea mai bună experiență de vizionare.

Deci, fără alte întrebări, iată tot ce trebuie să știți despre HDR mobil și cum să îl obțineți.

Ce este HDR?

HDR înseamnă gama dinamică ridicată, care, în limbajul de zi cu zi, înseamnă pur și simplu un contrast ridicat între cele mai deschise și cele mai întunecate părți ale unei imagini.

Pe ecranele smartphone-ului asta înseamnă să crească luminozitatea pe părțile unei imagini care sunt menite să fie luminoase, păstrând, în același timp, culorile întunecate. Efectul acestui lucru este de a accentua mai bine diferite culori și de a permite imaginilor să iasă în evidență într-un mod izbitor. Și, deși HDR este utilizat în fotografie, nu vorbim doar despre imagini statice. Când vine vorba de un ecran compatibil HDR, vorbim despre capacitatea de a face acest lucru în videoclipuri și jocuri.

HDR10 și Dolby Vision sunt cele două forme principale de HDR mobil. Între ele există câteva diferențe subtile, Dolby Vision fiind, probabil, cel mai bun, datorită suportului său pentru o luminozitate de vârf mai mare (10.000 de niți, mai degrabă decât 4.000) și o adâncime a culorii mai mare (12 biți, mai degrabă decât 10 biți).

Dolby Vision folosește, de asemenea, metadate cadru cu cadru pentru a se asigura că ecranul pe care vizionați HDR oferă cele mai bune rezultate posibile în orice moment, în timp ce HDR10 folosește metadatele mai rar.

Cu toate acestea, începem să vedem și HDR10 + pe mai multe telefoane, cum ar fi Xiaomi Redmi Note 10 Pro, iar acesta seamănă mai mult cu Dolby Vision prin faptul că folosește metadate dinamice, ceea ce înseamnă că este cadru cu cadru.

Acestea fiind spuse, ar trebui să acordați mai multă atenție specificațiilor generale ale ecranului și calității unui telefon decât ce formă de HDR acceptă.

S-ar putea să vedeți folosit și termenul Mobile HDR Premium. Acesta nu este un tip de HDR, ci mai degrabă un standard pentru dispozitivele mobile, deci dacă un telefon oferă acest lucru, acesta a fost certificat ca oferind o experiență HDR bună.

Ce ar trebui să căutați atunci când alegeți un telefon HDR?

Dacă sunteți în căutarea unui telefon HDR, atunci probabil că vă doriți cea mai bună experiență de vizionare posibilă. De aceea, există și alte lucruri de luat în considerare în afară de faptul dacă un telefon acceptă sau nu HDR.

În primul rând, probabil că doriți un ecran mare, deoarece nimănui nu îi place să vizioneze filme pe un dreptunghi mic. De asemenea, doriți o rezoluție înaltă, de 1644 x 3840. Asta înseamnă că puteți viziona conținut în 4K. Multe alte telefoane au o rezoluție QHD sau QHD +, care este încă foarte ridicată, dar orice telefon care are 1080 x 2340 sau mai puțin nu va ieși în evidență la fel de mult.

În plus, doriți să luați în considerare tehnologia de afișare. În general, OLED oferă un contrast mai bun și culori mai vii decât LCD-ul, deci poate fi o alegere mai bună.

În cele din urmă, vă recomandăm să luați în considerare rata de reîmprospătare. În timp ce majoritatea telefoanelor au 60Hz, există modele cu reîmprospătare de 90Hz, 120Hz sau chiar 144Hz, vedeti seria de telefoane Xiaomi.

Ce servicii acceptă HDR mobil?

În prezent, conținutul HDR pentru mobil este disponibil în principal pe Netflix, Amazon Video, iTunes, Apple TV Plus și YouTube - deci este un lucru bun că acestea sunt câteva dintre cele mai mari și mai bune servicii video. Disney Plus are, de asemenea, o bibliotecă în creștere de conținut HDR.

Selecția de conținut este în creștere și ar trebui să continue, având în vedere că nu doar telefoanele, ci și televizoarele pot profita de HDR. Trebuie doar să căutați cuvântul sau sigla HDR de lângă descrierea unui program. Pe YouTube, veți vedea HDR listat în fila „Calitate” și, în multe cazuri, astfel de videoclipuri vor menționa HDR în titlu sau descriere.

Rețineți că este posibil ca siglele HDR să nu fie vizibile pe unele servicii dacă utilizați un dispozitiv care nu acceptă conținut HDR.

