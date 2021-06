Lenovo își extinde gamele Thinkpad, ThinkVision, Ideapad, L Series, Chromebooks si Lenovo Go

Lenovo anunță lansarea mai multor echipamente din portofoliile ThinkPad, ThinkVision, IdeaPad™ Chromebooks, Lenovo L series și Lenovo Go.

Laptopul ThinkPad X1 Extreme Gen 4 vine la pachet cu mai multă putere, posibilități de conexiune și diverse opțiuni de configurare, conform cererii utilizatorilor. Echipat cu cele mai recente procesoare Intel® Core™ i9 H-Series vPro® de generația a 11-a și plăci GPU NVIDIA® GeForce RTX ™, memorie DDR4 de până la 64 de GB și SSD, X1 Extreme Gen 4 dispune, de asemenea, de conexiune WAN1 wireless 5G opțională pentru acces de mare viteză în cloud.

Un studiu recent arată că 74% dintre companii intenționează să migreze permanent către mediul de muncă remote, așadar utilizatorii au nevoie de o experiență de colaborare superioară și de mai multă putere pentru a-și duce proiectele la bun sfârșit. Cu X1 Extreme Gen 4 aceștia vor putea beneficia și de platforma Intel vPro, de funcția de securitate ThinkShield, afișaje vii și opțiuni avansate de grafică mobilă.

Pentru mai multă performanță, inginerii Lenovo au dezvoltat trei noi sisteme complementare de răcire pentru modelele configurate NVIDIA RTX. Unul dintre acestea utilizează atât instalația tradițională, cât și vapori pentru răcire, iar desing-ul dual bypass permite aerului să teacă prin partea superioară și cea inferioară a sistemului de răcire pentru a îmbunătăți ventilația.

Portofoliul este completat și cu noile ThinkVision M15 Mobile Monitor, ThinkVision T24m-2 Dispay și Camera web MC50 – parte din soluția de conferințe video accesibile.

Monitorul Think Vision M15 Mobile este o completare pentru X1 Extreme. Cântărind 860 de grame, M15 aproape dublează spațiul de vizualizare al lui X1 Extreme cu un ecran FJD real-estate de 15.6 inci, conectat printr-un cablu USB Type-C. Se poate conecta și la un smartphone compatibil cu un port USB Type-C cu funcție completă.

Modelul ThinkVision T24m-20 este un monitor FHD de 23.8 inci și o soluție de andocare USB Type-C prin cablu care acceptă transferul de date, video/audio și semnal ethernet. ThinkVision T24m-20 dispune, de asemenea, de software-ul Lenovo Display Control Centre, numit ThinkColor, care ajută utilizatorii să se ocupe simultan și eficient de mai multe task-uri.

”Noul ThinkVision MC50 Monitor Webcam poate transforma T24m-20 într-un hub de conferințe video accesibile. Camera web FHD 1080p cu microfoane duale încorporate și tehnologia de anulare a zgomotului oferă o experiență audio-vizuală excelentă”, precizează reprezentanții companiei prin intermediul unui comunicat de presă.

ThinkPad L13 Gen 2 și L13 Yoga Gen 2

Lenovo lansează, de asemenea, și laptopurile ThinkPad L13 Gen 2 și L13 Yoga Gen 2, ce au la bază cele mai recente procesoare mobile AMD Ryzen™ 5000 Series. L13 Yoga Gen 2 este primul laptop Lenovo convertibil cu Windows 10, cu o durată a bateriei de până la 10.6 ore. Stiloul integrat opțional este proiectat să ofere funcții mai precise de scriere, desenare, derulare și glisare.

Portofoliul Lenovo este completat și de noua gamă de laptopuri elegante IdeaPad 5i Chromebook (14", 6) și IdeaPad Flex 5i Chromebook (13", 6) 2-în-1, Lenovo LC50 Modular Webcam și monitoarele Lenovo L15 USB-C Mobile, Lenovo L32p-30 și Lenovo L27m-30.

Laptopurile IdeaPad 5i Chromebook (14", 6) și IdeaPad Flex 5i Chromebook (13", 6) sunt potrivite pentru pregătirea temelor, consumul de divertisment și streaming audio-video. Disponibile în câte două nuanțe diferite, acestea sunt echipate cu un sistem de difuzoare îmbunătățit cu amplificator încorporat și sunt certificate Waves MaxxAudio®.

Monitorul Lenovo L15 USB-C Mobile oferă utilizatorilor o experiență de vizionare îmbunătățită printr-o conectare USB Type-C. Monitorul dublează spațiul de vizualizare al oricărui dispozitiv cu un ecran Full HD de 15.6 inci și tehnologia antireflexie Full HD IPS.

Și monitoarele Lenovo L32p-30 și Lenovo L27m-30 sunt create pentru a răspunde nevoilor diverse ale utilizatorilor: job-ul de acasă, școala online sau jocuri video.

Lenovo completează portofoliul Lenovo Go cu o serie de accesorii pentru a inspira utilizatorii, dar și pentru a le oferi suportul necesar în noul mediu de lucru hibrid. Kit-ul conține: Lenovo Go Wireless Multi-Device Mouse, Lenovo Go USB-C Wireless Mouse, Lenovo Go Wireless Vertical Mouse, Lenovo Go Wireless Split Keyboard, Lenovo Go Wireless Numeric Keypad, Lenovo Go USB-C Laptop Power Bank (20,000 mAh), Lenovo Go Wireless Mobile Power Bank (10,000 mAh), Lenovo Go Wireless Charging Kit Lenovo Go Wired ANC Headset, Lenovo Go Wireless ANC Headset, Lenovo Go ANC In-ear Headphones, Lenovo Go Wired Speakerphone, Lenovo Go Tech Accessories Organizer.

