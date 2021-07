Polițiștii ucraineni au descoperit o imensă operațiune de minare a criptomonedelor în orașul Vinnytsia din Ucraina, care fura electricitate din rețea.

Polițiștii au confiscat 5.000 de calculatoare și 3.800 de console Playstation, folosite în operațiunea ilegală de minare a criptomonedelor prin intermediul căreia era furată electricitate în valoare de 259.300 de dolari lunar, conform autorităților ucrainene.

Pentru a ascunde furtul, cei care administrau locația foloseau contoare ce nu reflectau consumul real de electricitate.

”O astfel de activitate ilegală poate duce la încărcare rețelei și poate lăsa cetățenii fără electricitate”, au precizat oamenii legii.

sursa foto: Security Service of Ukraine

Top 5 criptomonede ca valoare a pieței la momentul redactării acestei știri sunt Bitcoin(627 miliarde de dolari), cu o valoare per unitate de 33.489 de dolari, Ethereum(245 miliarde de dolari), cu o valoare per unitate de 2.102 dolari, Tether(62 miliarde dedolari), cu un preț per unitate de 1 dolar, Binance Coin(39 de miliarde de dolari), cu o valoare per unitate de 323 de dolari și Cardano(42,681 miliarde de dolari), cu o valoare per unitate de 1,34 de dolari, conform coinmarketcap.com.

