Sisteme All in One PC - Tot ce trebuie să știi despre ele

La început, atunci când au apărut pe piață, computerele All in One nu au fost un lucru uimitor, ceva de genul ”wow”. Nici acum nu sunt prea populare, pentru că majoritatea nu înțeleg ce înseamnă exact un astfel de dispozitiv.

Cu toate acestea, specialiștii în domeniu ne asigură că acestea au parte de multe avantaje, comparând cu laptopurile sau calculatoarele cu care ne-am obișnuit deja. Mai multe informații despre ele poți afla citind rândurile următoare.

Avantaje…

Principalul avantaj pe care îl are un calculator All in One este faptul că economisești mult spațiu, pentru că nu ai parte de voluminoasa unitate centrală. Toate componentele hardware sunt integrate în monitor, ceea ce este chiar fantastic.

Tot ce trebuie să faci să atașezi o tastatură și un mouse, și gata, problema este rezolvată. Nici măcar boxe nu este necesar să atașezi, deoarece și acestea sunt integrate în monitorul despre care îți vorbeam.

Și, mai nou, există calculatoare All in One dotate cu un sistem de prindere și cu ajutorul căruia poți muta dispozitivul în oricare loc ai nevoie. Simplu și eficient, nu-i așa?

…dar și dezavantaje

Din păcate, există și unele dezavantaje, iar cel care deranjează mult utilizatorii ar fi posibilitatea destul de redusă de a putea face upgrade la componente. Să fie oare acesta motivul pentru care aceste sisteme All in One pc au fost privite cu reticență la început? Se pare că da!

Cu toate acestea, noile modele permit upgrade-ul pentru aproape orice componentă, și aici vorbim de cele cu monitoare de minim 27”. Acestea au însă un preț destul de ridicat, și sunt utilizate în anumite medii de lucru, și nu de pasionații clasici de computere și tot ce ține de ele.

Și iată cum am ajuns la al doilea dezavantaj, și anume prețul. Pentru versiunile de bază prețul pornește de la aproximativ 2.000 de lei, dar dacă îți dorești un model cu platform hardware care să fie competitive, ești nevoit să scoți din buzunar sume chiar și de trei ori mai mari.

La prima vedere, prețul pare parecum justificat, pentru că avem de a face cu monitoare impresionante, cu ecrane ce depășesc 20”, au pachetul Windows instalat, dar cu toate acestea, se pare că suma este mult prea mare pentru mulți utilizatori. Din fericire însă, comercianții au înțeles rapid aceasta, așa că nu de puține ori vei găsi sisteme All in One PC la reduceri, sau unele oferte speciale pe care nu ai cum să le refuzi.

Cum se alege un All in One PC?

Ai stat și analizat bine și ai ajuns la concluzia că un astfel de echipament este ceea ce ai nevoie. Dar parcă ai vrea să știi mai multe amănunte înainte de a începe ”vânătoarea” prin magazine sau pe site-urile de profil. De aceea, îți vom oferi câteva puncte de reper.

Cât de mare este display-ul

De preferat ar fi să alegi unul cu un ecran generos, pentru cea mai bună experiență vizuală, dar și pentru că oricum ai economist mult din spațiu prin faptul că nu mai ai unitatea centrală. Unul de 23 – 24” este suficient de regulă. Și da, în acest caz, mărimea display-ului chiar contează, pentru că nu îl vei putea schimba niciodată. Prin urmare, vezi care se potrivește cel mai bine cu cerințele tale. Nu uita însă nici regula de bază: cu cât monitorul este mai mare, cu atât este mai necesar să stai mai departe de acesta.

Touchscreen. Cu sau fără?

La ora actuală, pe piața de gen din România se găsesc sisteme All in One PC cu touchscreen, dar și fără această opțiune. Aici, chiar depinde de tine, pentru că dacă la începuturi ecranele tactile păreau a fi foarte necesare utilizatorilor, odată cu apariția Windows 10 lucrurile s-au schimbat foarte mult. Este și normal, deoarece elementele care intră în component sistemului de operare pot fi folosite și prin touchscreen, dar și fără această caracteristică. Gândește-te bine și vezi care variantă este cea mai comodă, iar dacă ecranul tactil este pe placul tău, atunci achiziția ta ar trebui să fie un dispozitic care poate fi așezat în poziție orizontală. Discută eventual și cu personalul de specialitate din magazine, care îți va explica mai multe despre avantajele și dezavantajele ecranelor tactile.

Specificații

Intenționezi să folosești acest dispozitiv pentru o muncă de birou sau pentru relaxarea din timpul liber? Dacă îl vrei pentru a îndeplini sarcinile de serviciu, atunci alege un procesor Core i7. Performanțele acestuia sunt excelente, așa că nu vei fi dezamăgit de ceea ce ai ales. Evident, și prețul este ceva mai ridicat, dar chiar se merită.

Pentru utilizatorii obișnuiți, 4GB RAM sunt suficienți, iar dispozitivul se va comporta fără probleme. Situația se schimbă însă atunci când intenționezi să folosești sistemul pentru anumite operațiuni complexe. În acest caz, o valoare ceva mai mare, cum ar fi 6GB sau chiar 8GB RAM. Cât despre spațiul necesar pentru stocarea datelor, trebuie să recunoști că 1TB este mai mult decât suficient.

Dacă nu ești genul de persoană care descarcă multe clipuri, filme sau jocuri, poți să achiziționezi un sistem cu ”doar” 500GB, ceva mai ieftin, și care va funcționa la fel de bine.

Intenționezi să utilizezi programe de editare, sau adori să instalezi și să te joci anumite jocuri? Atunci caută acele sisteme All in One PC cu plăci video dedicate, pentru că acela în care placa video integrate ar putea să nu fie suficient pentru tine.

