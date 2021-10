Verifone, furnizor de soluții de plață și comerț la nivel global, își extinde perațiunile în Centrul de inovare din București, la un an de la achiziționarea companiei 2Checkout.

În acest moment, în centrul din București lucrează aprope 400 de angajați, iar în cursul anului următor, compania intenționează să mai angajeze încă 100. Posturile vor fi disponibile în domenii variate: Software, Product Management, Digital Sales, Customer Support și Finance.

De asemenea, compania oferă programe dedicate de dezvoltare pentru angajați. Întrucât 40% din echipa din București este formată din specialiști în tehnologie, o bună parte dintre aceste programe le este adresată lor.

"Ne-am angajat în luna septembrie a anului trecut să angajăm 100 de specialişti (pentru centrul Verifone de la Bucureşti, n.r.). Am depăşit această ţintă, am angajat cu mult peste 100 de oameni şi continuăm să creştem echipa locală, după ce am angajat încă o sută de oameni ulterior. Cu o echipă locală de 400 de angajaţi, vrem să adăugăm încă 100 în următorul an. Am extins, desigur, spaţiul de birouri pe care îl ocupăm în prezent, cred că avem 4 etaje în clădirea actuală şi vom continua să ne extindem", a afirmat Peyton O'Connor.

Aceasta a precizat că, în contextul pandemiei, la biroul din București, extins pe patru etaje după campania de angajare începută în urmă cu un an, vin doar cei care nu își doresc să lucreze de acasă, procentul lor fiind de 10% în prezent.

Verifone dezvoltă o platformă globală unificată de soluții de plată și comerț electornic. În portofoliul global al companiei se găsesc soluții de plată variate, de la clasicele terminale de plată, până la kiosk-uri de comandă din rețelele fast-food, tablete sau display-uri în taxiuri sau softuri specializate pentru plată.

“De la preluarea companiei 2Checkout, peste 10% din echipa inițială a fost promovată în cursul anului trecut, unii dintre angajați preluând roluri la nivel global în cadrul organizației. De asemenea, compania promovează o cultură incluzivă, care încurajează creșterea rolului femeilor în domeniul Tech. Există chiar un program dedicat în acest sens, Women Mentorship. Ediția din acest an a implicat peste 30 de mentori și persoane mentorate, dintre care 10% au fost din România”, a mai declarat Peyton O’Connor.

Verifone România oferă și un program de internship dedicat tinerior – Verifone Internship Program. Anul acesta, 9 interni au beneficiat de acest program, iar 5 dintre ei au fost angajați pe poziții permanente.

În contextul pandemic actual, echipa își desfășoară activitatea remote, prezența la birou fiind benevolă.

Sursa foto: Shutterstock.com

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Armand s-a alăturat echipei Wall-street.ro în anul 2016, an în care a și finalizat cursurile Facultății de Jurnalism din cadrul Universității Hyperion . De-a lungul timpului a acoperit domenii precum FinTech, Finanțe-Bănci și Fiscalitate. A pus umărul timp de patru ani la consolidarea proiectului Future Banking , dedicat industriilor FinTech și digital banking, din poziția de Head of Growth. Tot în cadrul aceluiași proiect a dat startul emisiunii FinTech Friday,... Mai multe articole scrise de Armand Iliescu »

Te-ar putea interesa și: