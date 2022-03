Legea semnată de Zelenski a fost aprobată anterior de către parlamentul ucrainean și constă în crearea condițiilor necesare lansării unei piețe reglementate pentru activele virtuale. Băncile ucrainene pot deschide conturi pentru firmele care tranzacționează criptomonede, iar instituții publice de reglementare, precum Banca Națională, vor veghea la respectarea legii.

Ukraine has legalized the crypto sector — @ZelenskyyUa signed a law. From now on foreign and Ukrainian cryptocurrencies exchanges will operate legally and banks will open accounts for crypto companies. It is an important step towards the development of the VA market in Ukraine. pic.twitter.com/lqqO1J9r1k— Міністерство цифрової трансформації України (@mintsyfra) March 16, 2022