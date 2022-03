Dezvoltarea sustenabilă a comunităților de pretutindeni și siguranța cetățenilor, antrenate de transformarea digitală

Digitalizarea accelerată aduce beneficii nu doar companiilor și organizațiilor din întreaga lume, ci și comunităților locale. În acest context, tot mai multe primării, inclusiv din România, înțeleg că transformarea tehnologică generează progres și decid să mizeze pe aceasta ca să poată susține o evoluție sustenabilă. Fie că au în vedere digitalizarea serviciilor publice, în scopul îmbunătățirii interacțiunii cu cetățenii, sau a sistemelor, pentru a-și eficientiza activitatea, devine tot mai limpede că beneficiile pe care le poate aduce acest proces sunt uriașe.

Plecând de la această premisă, primăria din Năvodari a decis, în urmă cu aproximativ un an, să integreze în activitatea sa portalul public de e-guvernare Regista, dezvoltat de compania Zitec utilizând tehnologie Microsoft. În prezent, toate formularele și sesizările către administrația publică locală sunt centralizate și gestionate mult mai ușor. De asemenea, aproximativ 10% dintre cetățenii orașului Năvodari și-au făcut cont în platformă, iar numărul lor este în creștere. Pe viitor, administrația locală își propune să dezvolte și mai mult platforma, prin adăugarea de noi module, astfel încât aceasta să includă cât mai multe funcționalități.



“Digitalizarea Primăriei Năvodari reflectă un proces tehnologic important ce ne oferă un potențial semnificativ de creștere a eficienței și a calității serviciilor publice, precum sporirea transparenței și încrederii cetățenilor. Procesul de gestionare a documentelor a devenit mult mai ușor de când folosim Regista, iar comunicarea între departamente este mult îmbunătățită. Prin utilizarea portalului public de e-Guvernare Regista, am reușit să stabilim o comunicare mult mai bună cu cetățenii noștri. Acum putem să centralizăm și să răspundem cererilor și solicitărilor cetățenilor într-un timp mai scurt. Ne bucurăm să vedem că oamenii din comunitatea noastră sunt mulțumiți de modulele aplicației Regista, iar acest lucru se poate observa și în faptul că serviciile încep să fie utilizate de cât mai mulți dintre ei”, declară Costel Aurelian Dumitrașcu, viceprimarul orașului Năvodari din județul Constanța.



Microsoft este una dintre companiile care și-a propus, încă de la începuturile sale, să devină un partener de încredere al comunităților din întreaga lume, colaborând cu acestea pe diferite verticale și sprijinindu-le în acest fel să se modernizeze. Misiunea companiei este aceea de a ajuta fiecare persoană și organizație să-și atingă potențialul maxim cu ajutorul tehnologiei, iar parteneriatele pe care le desfășoară cu diferiți actori din mediul public și privat se aliniază acestei viziuni.



“Noi, în cadrul Microsoft, ne dorim să democratizăm accesul la tehnologie prin cloud computing și să creștem împreună cu partenerii noștri. Ecosistemul de parteneri Microsoft, din care face parte și Zitec, se dezvoltă și se perfecționează constant, fiind ancorat în oportunitățile prezentului. Ne propunem să susținem, în continuare, transformarea digitală a administrațiilor publice locale prin dezvoltarea de soluții care să fie cât mai aproape de cetățeni”, afirmă Bogdan Nițulescu - Small, Medium & Corporate Lead în cadrul Microsoft România.

Digitalizarea serviciilor publice esențiale, prioritate pentru autoritățile din vestul Europei

Până de curând, secțiile de poliție din Anglia și Țara Galilor utilizau sisteme diferite, fapt care îngreuna centralizarea informațiilor sau partajarea diferitelor fișiere între unități. Acesta este contextul în care autoritățile din cele două țări au decis să implementeze o platformă în cloud care să înlocuiască vechile sisteme pe care polițiștii le foloseau până atunci și să elimine, astfel, sincopele de acest tip din activitatea forțelor de poliție.



În prezent, pe lângă eficientizarea activității unităților, noua platformă asigură și un grad ridicat de protecție împotriva amenințărilor cibernetice, securizând informațiile accesate de ofițerii de poliție, prin intermediul soluțiilor din cadrul Office365 sau din platforma Azure.



La rândul său, Departamentul de Pompieri care deservește centrul și vestul Țării Galilor a început un proces de transformare digitală încă de acum câțiva ani, propunându-și să crească gradul de securitate în muncă pentru cei peste 1.300 de angajați pe care îi coordonează și a comunităților pe care le deservește.



În cazul acestei instituții, cele mai multe beneficii s-au remarcat în perioada pandemiei, atunci când soluțiile tehnologice nou implementate au eficientizat cooperarea între echipe și au înlesnit comunicarea dintre acestea și persoanele sau comunitățile vulnerabile ori izolate.



În plus, pompierii au început să folosească și în timpul antrenamentelor diferite dispozitive - precum HoloLens sau Surface - pentru a simula 3D diferite situații cu care echipajele de salvare s-ar putea confrunta pe teren. În acest fel, membrii echipajelor se asigură că sunt pregătiți să răspundă oricăror provocări, iar nivelul de securitate a cetățenilor din regiunile respective este, de asemenea, îmbunătățit.



Un nivel ridicat de inovație în sectorul public este esențial în vederea unei dezvoltări economice sustenabile, iar exemplele prezentate mai sus întăresc această afirmație. România face pași importanți pe drumul accelerării digitalizării, elaborând politici publice și înființând instituții specializate care să poată aduce o contribuție fermă în această direcție. Mai mult, transformarea digitală este unul dintre principalii piloni din Mecanismul de Redresare și Reziliență (The Recovery and Resilience Facility - RRF), iar îndeplinirea țintelor vizate de acesta este importantă pentru creșterea economică viitoare, nu doar a României, ci și a celorlate state din Europa.



În ultimii 40 de ani, Microsoft a colaborat cu agenții și autorități locale, regionale și federale din întreaga lume, sprijinind mii de organizații în procesul de digitalizare, prin soluțiile și tehnologiile pe care compania le dezvoltă și le perfecționează în mod constant.

Articol realizat cu sprijinul Microsoft România.

