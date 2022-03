Rivalizând cu cele mai mari corpuri cereşti cunoscute, această stea are o masă de cel puţin 50 de ori mai mare comparativ cu cea a Soarelui nostru şi este de milioane de ori mai strălucitoare decât acesta, au estimat oamenii de ştiinţă.

Steaua care deţinea recordul anterior a fost observată şi de Hubble, în anul 2018. Aceasta exista, însă, într-un Univers care avea deja o vechime de 4 miliarde de ani, comparativ cu doar aproximativ 900 de milioane de ani după Big Bang în cazul lui Earendel, potrivit cercetătorilor.



Sursa Foto: Hubble Space Telescope / Facebook.

Descoperirea a fost publicată miercuri în prestigiosul jurnal ştiinţific Nature.

"La început, aproape că nu ne-a venit să credem", a declarat autorul principal al studiului, Brian Welch de la Universitatea Johns Hopkins din Baltimore, Statele Unite, citat într-un comunicat.

El a fost cel care a avut privilegiul de a numi această stea. Earendel înseamnă "steaua dimineţii" în engleza veche.

RECORD BROKEN: Hubble observed the farthest individual star ever seen!



This extraordinary new benchmark detected light from a star that existed within the first billion years after the universe's birth in the big bang.



Find out more: https://t.co/2ivkk1iqz3 pic.twitter.com/X7qcijwx24— Hubble (@NASAHubble) March 30, 2022