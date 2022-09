Grupul Cimpress, listat pe Nasdaq, investește într-o companie cu origini românești, fondată în Iași

Cimpress, grup de tehnologie listat pe bursa americană Nasdaq, a investit și a preluat un pachet semnificativ de acțiuni a companiei CloudLab AG, cu origini în România, organizație fondată în Iași în anul 2013. Compania are în continuare cei mai mulți angajați în centrul de cercetare și dezvoltare din Iași, care dezvoltă produse tech pentru piețele globale.

Sub umbrela Cimpress, CloudLab AG va intra într-o nouă etapă și va beneficia de o vizibilitate mai bună în industria software și, în același timp, va accelera dezvoltarea companiei pe piața internațională. Prin asocierea Cimpress - CloudLab AG, echipa de software din Iași va fi activă pe piața internațională ca un partener de business puternic, inovator, concentrat pe produse și servicii superioare oferite mediului de afaceri.

„Investiția semnificativă a companiei Cimpress în echipa noastră ne deschide oportunități noi de afaceri și creează o adresabilitate mai mare în ceea ce privește portofoliul de clienți, dar și dezvoltare a resurselor umane. Fiecare proiect nou va atrage resurse financiare și umane, și ne va oferi un potențial extraordinar pentru dezvoltarea afacerii pe termen mediu și lung”, a declarat Ionuț Berescu, CTO și co-fondator al CloudLab AG.



Firma CloudLab AG a fost înființată în 2013 de antreprenorul Ionuț Berescu, în continuare Chief Technology Office (CTO) al companiei, Marc Horriar și Herbert Bischof. În prezent, CloudLab are 80 de angajați la nivel internațional (Germania - Dortmund, Statele Unite ale Americii - New Haven/Connecticut, și România - Iași, unde lucrează 30 specialiști în zona de R&D).



Grupul Cimpress deține, de asemenea, companii precum 99designs, Vistaprint, WirmachenDruck, Crello, DepositPhotos, BuildASign și Printi, și în ultimul an fiscal a înregistrat o cifră de afaceri de 2,8 miliarde de dolari.



“Colegii mei sunt implicați în proiecte revoluționare și inovatoare care anticipează provocările viitorului. Suntem onorați să fim printre pionierii unei industrii care dezvoltă servicii și produse tehnologice care ne vor facilita o lume complet digitală și interconectată. Succesul se obține în echipă, iar parteneriatul alături de Cimpress este cea mai bună dovadă în acest sens”, a mai declarat Ionuț Berescu, CTO CloudLab AG.



Divizia din România este responsabilă în totalitate de activitățile de cercetare și dezvoltare (R&D) din cadrul CloudLab AG. Ca urmare a tranzacției, grupul Cimpress va avea oportunitatea să acceseze tehnologia de ultima generație dezvoltată de CloudLab AG. De asemenea, echipa din România a CloudLab va ajuta diviziile de business din Cimpress să-și atingă potențialul și să se dezvolte mai rapid într-un context competitiv global. De asemenea, datorită economiei de scară, echipa din Iași va avea capacitatea să atragă și să dezvolte proiecte din ce în ce mai complexe, care în prezent implementează tehnologiile viitorului.

Sursa foto: CloudLab Iași

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: