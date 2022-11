Miliarde în digitalizare: Bosch face echipă cu IBM în domeniul informaticii cuantice

Compania de tehnologie Bosch va investi 10 miliarde de euro până în 2025 în digitalizare și conectivitate. Două treimi din această investiție va fi direcționată către dezvoltarea și extinderea noilor tehnologii promițătoare, cu accent pe sustenabilitate, mobilitate și Industrie 4.0.

Pentru Bosch, digitalizarea prezintă oportunități majore în toate domeniile de afaceri”, a declarat Dr. Stefan Hartung, președintele consiliului de administrație Bosch, la conferința de anul acesta a industriei Bosch Connected World (BCW) AIoT de la Berlin.



„Pe lângă noi tehnologii promițătoare, vom investi în formarea și dezvoltarea profesională a angajaților noștri, deoarece aceștia sunt cheia tehnologiei care asigură „tehnică pentru o viață”, atât în prezent, cât și în viitor”, a spus Hartung. Pentru tehnologia viitorului mai îndepărtat, Hartung a anunțat, de asemenea, că Bosch a încheiat un parteneriat cu IBM, o companie de tehnologie cu sediul în SUA, în domeniul informaticii cuantice. Bosch intenționează să utilizeze în următorii zece ani simularea materialelor prin calcul cuantic, pentru a găsi înlocuitori pentru metalele prețioase și alte elemente din cadrul sistemelor de propulsie neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon, în motorul electric și celulele de carburant.

Căutarea de soluții sustenabile se accelerează



Bosch aduce în această colaborare experiența sa de mulți ani în domeniul simulării materialelor care sunt deosebit de importante pentru utilizările industriale. În schimb, furnizorul de tehnologie și servicii va obține acces la flota IBM de peste douăzeci de computere cuantice avansate, disponibile prin cloud-ul IBM. Cu ajutorul generațiilor viitoare de computere cuantice, Bosch își propune să calculeze proprietățile materialelor noi în moduri care nu ar putea fi posibile pentru computerele convenționale din punct de vedere al timpului sau al complexității.



Pe măsură ce se va îmbunătăți performanța computerelor cuantice în viitorul mai îndepărtat, ar putea fi posibil să se tragă concluzii cu privire la proprietățile specifice ale materialelor noi într-o fracțiune din timpul necesar computerelor convenționale. Munca privind algoritmii cuantici pentru explorarea situațiilor de interes vor implica cercetări efectuate de experții Bosch, precum și de cei din cadrul IBM.



„Împărtășim cu IBM experiența noastră în simularea materialelor pentru domenii de utilizări foarte specifice și, în schimb, obținem o perspectivă mai aprofundată asupra puterii și aplicabilității informaticii cuantice, inclusiv asupra hardware-ului. Împreună, ducem simularea cuantică la următorul nivel și câștigăm un avantaj competitiv la nivel internațional”, a declarat Hartung. Pe lângă materialele noi pentru celulele de combustibil, Bosch este interesată și de noi magneți pentru motoarele electrice, care sunt mai ușori, mai compacți, mai eficienți și mai ușor accesibili.

Citeste si: Bosch va crește numărul locurilor disponibile în programul Școala...

Tehnologii cuantice esențiale pentru suveranitatea tehnologică



În materie de software pentru calculatoare cuantice, știința și industria din Germania ocupă o poziție puternică în competiția globală cu SUA și China. Institutele de cercetare de piață văd un mare potențial în această tehnologie. Boston Consulting Group estimează că piața pentru informatica cuantică, inclusiv noile produse și servicii, va valora până la 850 miliarde de dolari în următorii 15-30 ani. Prognozele pentru domeniul tehnologiei senzorilor cuantici sunt, de asemenea, promițătoare: McKinsey preconizează că această piață va crește până la 7 miliarde de dolari în anii următori. „Tehnologia cuantică este vitală pentru suveranitatea tehnologică a Europei. Este important să nu lăsăm în seama altor regiuni să se dezvolte singure, ci să deschidem zone industriale de aplicare și să dezvoltăm fără întârziere modele de afaceri”, a spus Hartung.

Citeste si: Care sunt cele mai populare mărci de smartphone în România

Bosch are în prezent aproximativ 30 de experți care lucrează în domeniul tehnologiei senzorilor cuantici și al informaticii cuantice. De la începutul acestui an, un startup Bosch lucrează pentru a accelera comercializarea senzorilor cuantici. Senzorii cuantici, asemănător computerelor cuantice, au un potențial imens. Aceștia ating o precizie fără precedent în comparație cu senzorii MEMS (pe bază de sistem microelectromecanic) convenționali. În viitorul previzibil, va fi posibilă utilizarea acestora pentru a obține o precizie de măsurare de 1.000 de ori mai mare.



În medicină, de exemplu, senzorii cuantici vor putea ajuta la diagnosticarea mai precisă și mai ușoară a afecțiunilor neurologice precum Alzheimer. De asemenea, aceștia vor putea simți impulsurile nervoase și, în acest fel, vor acționa protezele medicale și vor permite controlul pur și simplu prin gândire în realitățile virtuale.



Sustenabilitatea este la doar un clic distanță



Parteneriatul cu IBM subliniază importanța pe care o au alianțele pentru transformarea digitală Bosch: acestea reprezintă o modalitate de a pune în comun forțele necesare pentru dezvoltarea rapidă și cu succes a zonelor promițătoare. Pentru a valorifica oportunitățile digitalizării și pentru a juca un rol activ în modelarea lumii conectate, Bosch recrutează, de asemenea, în mod sistematic angajați cu experiență aprofundată în IT și software.



În prezent, compania are aproximativ 40.000 de experți de software, care lucrează în multe domenii de importanță viitoare. Angajații noului startup Bosch Decarbonize Industries, de exemplu, dezvoltă o soluție software care ajută întreprinderile industriale să atingă neutralitatea din punct de vedere al emisiilor de carbon. Soluția va fi o platformă, dezvoltată în comun de Bosch și furnizorul de energie EWE AG, care se va baza pe datele actuale de pe piața energiei, legislație și alte surse pentru a arăta companiilor calea optimă către o sustenabilitate mai mare. Dacă sunt modificați parametri precum subvențiile guvernamentale sau prețurile la energie, măsurile propuse sunt ajustate automat. Drept urmare, o foaie de parcurs pentru un viitor mai sustenabil este la doar un clic distanță.

Citeste si: Zuckerberg dă afară 13% din angajații Meta

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Armand s-a alăturat echipei Wall-street.ro în anul 2016, an în care a și finalizat cursurile Facultății de Jurnalism din cadrul Universității Hyperion . De-a lungul timpului a acoperit domenii precum FinTech, Finanțe-Bănci și Fiscalitate. A pus umărul timp de patru ani la consolidarea proiectului Future Banking , dedicat industriilor FinTech și digital banking, din poziția de Head of Growth. Tot în cadrul aceluiași proiect a dat startul emisiunii FinTech Friday,... Mai multe articole scrise de Armand Iliescu »

Te-ar putea interesa și: