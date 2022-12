Raport: Instituțiile statului vizate de atacuri din ce în ce mai complexe în 2022

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB), Guvernul României, Ministerului Apărării, Poliţia de Frontieră şi CFR Călători sunt doar câteva dintre instituţiile care au fost ţinta unor atacuri informatice ale organizaţiilor de tip hacking, în acest an, iar specialiştii în securitate cibernetică ai Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS) au reuşit să blocheze mii de astfel de acţiuni asupra diferitelor tipuri de infrastructuri din România, reiese din datele centralizate într-un raport al companiei de securitate cibernetică, Fort.

"În România, în primele luni ale anului 2022, companiile Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB), ale Guvernului, Ministerului Apărării sau ale Poliţiei de Frontieră şi CFR Călători sunt doar câteva dintre instituţiile care au fost ţinta unor atacuri informatice ale organizaţiilor de tip hacking, iar specialiştii în securitate cibernetică ai Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS) au declarat că au blocat mii de astfel de acţiuni asupra diferitelor tipuri de infrastructuri din România.

Potrivit raportului Business Internet Security 2022, lansat de Orange Business Services, cele mai afectate domenii din România au fost în acest an zona de sănătate şi domeniul farmaceutic (32% ameninţări înregistrate), sectorul guvernamental şi cel al serviciilor publice (23%), industria de energie (22%), retail (16%) şi transport (7%). Atacurile de tip DDoS au înregistrat o creştere de 21% faţă de anul trecut, în timp ce atacurile ransomware au fost cu aproape 18% mai multe decât în 2021. Bucureştiul a fost ţinta a aproape jumătate din numărul total al atacurilor, 48%, urmat de Banat şi Moldova", precizează raportul.

În viziunea specialiştilor, aceste date evidenţiază creşterea importanţei serviciilor de consultanţă de cybersecurity şi consolidează necesitatea pentru companii de a lucra cu parteneri specializaţi în acest domeniu.

"Dorim să atragem atenţia asupra necesităţii investiţiei în servicii specializate de cybersecurity mai ales acum, când atacurile cibernetice au început să fie din ce în ce mai sofisticate şi, din păcate, eficiente. Securitatea cibernetică este o responsabilitate comună: client - companie specializată. Noi lucrăm foarte aproape de clienţii noştri, le cunoaştem nevoile, răspundem foarte prompt şi avem experţii necesari pentru a răspunde oricăror provocări.

În acest fel, putem propune soluţiile potrivite, la timpul potrivit şi ajungem să salvăm bani pentru clienţii noştri, în principal prin prevenţie, dar, în caz de nevoie, şi prin recuperare în urma unui atac cibernetic. Trebuie menţionat şi faptul că, de cele mai multe ori, costurile generate de prevenţie sunt sensibil mai mici decât cele generate de procesul de remediere în cadrul unui atac", a explicat Vladimir Ghiţă, CEO Fort.

Citeste si: Fișierele RAR și ZIP, cele mai folosite de pirații online

Un raport ENISA (The European Union Agency for Cybersecurity), "Threat Landscape 2022", arată că, în perioada iulie 2021 - iulie 2022, s-au înregistrat creşteri semnificative ale acţiunilor de tip hacking şi cybercrime, cu impact mult mai mare atât asupra persoanelor fizice, dar mai ales asupra companiilor private, instituţiilor de stat şi firmelor care furnizează diverse servicii către populaţie. În plus, această perioadă a dat naştere unor adevărate afaceri ca model de business de tipul "hacker-as-a-service" aflate, de asemenea, în continuă creştere din 2021.

Astfel, doar atacurile de tip malware IoT (asupra dispozitivelor conectate la Internet, inclusiv routere) s-au dublat în prima parte a anului 2022, faţă de 2021, până la cel mai ridicat volum din ultimii patru ani, de ordinul a peste şapte milioane de atacuri de acest tip.

Citeste si: BMW își „sparg” singuri conturile de social media, fanii critică...

De asemenea, potrivit raportului McKinsey (2022), piaţa globală a serviciilor de cybersecurity este în creştere şi este estimată să ajungă la 101,5 miliarde de dolari, până în anul 2025.

Reprezentanţii Fort anunţă dezvoltarea, împreună cu CTRL+N, un curs specific pe tematica Ethical Hacking, care asigură un training eficient pentru cei care vor să urmeze o carieră în domeniul securităţii cibernetice, cu certificare internaţională.

Ca obiectiv pentru 2023, pe lângă anticiparea ameninţărilor şi combaterea acţiunilor de tip hacking, companie urmăreşte câştigarea poziţiei de lider în sectorul securităţii cibernetice din România datorită investiţiei în oameni, în dezvoltarea serviciilor de consultanţă şi, alături de fondul de investiţii (în curs de autorizare) Agista, are în plan listarea pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti.

Citeste si: Industria alimentară nu mai ocupă prima poziție în topul...

Fort este cea mai nouă companie în domeniul securităţii cibernetice, parte a Bittnet Group, care oferă clienţilor servicii şi soluţii integrate în vederea identificării şi anticipării vulnerabilităţilor IT, dar şi a remedierii acestora. La nivel financiar, compania a înregistrat, în primele nouă luni ale acestui an, o creştere de 35% faţă de aceeaşi perioadă din 2021, până la 10,6 milioane de lei şi un profit operaţional de 2,2 milioane de lei.

Bittnet Group este grupul de companii IT, prima companie din domeniu IT listată pe BVB, organizat pe două axe principale: educaţie (Bittnet Training, Equatorial) şi tehnologie (Dendrio, Elian, Optimizor, TopTech, 2Net, Nenos). Cifra de afaceri a grupului depăşeşte 112,6 milioane de lei.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: