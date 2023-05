Opțiunea, intitulată "Chat Lock", le va permite utilizatorilor să mute o conversație din inbox într-un nou folder care va putea fi accesat numai printr-o parolă, sau prin identificare biometrică, cum ar fi amprenta, conform Independent.

Meta, compania care deține Whatsapp, a declarat că această opțiune le va oferi celor care poartă conversații intime un nou grad de securitate, pe care a început deja să-l implementeze.

🆕 privacy feature just dropped 🔒



With Chat Lock, now you can keep your most private and personal conversations under lock and key with a password. pic.twitter.com/NsM5NOka9A— WhatsApp (@WhatsApp) May 15, 2023