Vodafone anunță cele mai mari concedieri din istoria sa

Noul şef al Vodafone, Margherita Della Valle, a anunţat că în următorii trei ani va renunţa la 11.000 de angajaţi, pentru a simplifica şi a recâştiga competitivitatea grupului britanic de telecomunicaţii, transmite Reuters.

Sunt cele mai mari concedieri din istoria Vodafone, care are aproximativ 100.000 de angajaţi în Europa şi Africa, fiind unul dintre cele mai cunoscute branduri din Marea Britanie, conform Agerpres.ro.



"Performanţa noastră nu este suficient de bună. Priorităţile mele sunt clienţii, simplificarea afacerii şi creşterea", a declarat Della Valle, care a fost numită luna trecută director general permanent.



Marţi dimineaţa, acţiunile Vodafone înregistrau o scădere de 4,5%, cel mai semnificativ declin în cadrul indicelui principal FTSE 100 al Bursei de la Londra.



Della Valle a explicat că Germania, cea mai mare piaţă a Vodafone, a avut o evoluţie sub aşteptări, în timp ce Spania, este sub o revizuire strategică.



Indicând presiunile asupra afacerii, Vodafone a estimat că va genera flux de numerar de 3,3 miliarde de euro în acest an financiar, în scădere de la 4,8 miliarde de euro în anul care s-a încheiat la 31 martie 2023. Analiştii se aşteptau la 3,6 miliarde de euro.



Presiunile din Germania şi costurile mai ridicate cu energia au avut ca rezultat scăderea câştigurilor de bază ale grupului, la 14,7 miliarde de euro, în anul care s-a încheiat la 31 martie 2023, sub estimările grupului britanic de telecomunicaţii.



Della Valle a anunţat că va maximiza potenţialul clienţilor persoane juridice, un element important al strategiei de lungă durată a Vodafone, şi se va concentra pe elementele de bază, cum ar fi serviciile către clienţi.



Luna aceasta, Financial Times anunţa că Vodafone şi CK Hutchison sunt aproape de un acord care prevede unificarea operaţiunilor de telecomunicaţii din Marea Britanie, într-o tranzacţie în valoare de 15 miliarde de lire sterline (19 miliarde de dolari) care va da naştere celui mai mare operator de telefonie mobilă din Marea Britanie, cu 29 milioane de abonaţi.



Marţi, Vodafone a informat că nu există garanţii că această tranzacţie se va realiza şi nu a făcut alte comentarii.

Sursa foto: Dragos Asaftei / Shutterstock.com

