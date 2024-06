În premieră, Bucureștiul va găzdui cel mai important eveniment de business și tehnologie din Europa Centrală și de Est. Impact Bucharest, prezentat de Mastercard, va aduce pe 23 - 24 octombrie, la Face Convention Center, un lineup de excepție. Organizate din 2016 în Europa Centrală și de Est, Conferințele Impact au devenit, în doar 8 ani, cea mai importantă întâlnire anuală a liderilor din industrie, antreprenorilor, inovatorilor și vizionarilor din această regiune.

Momentul potrivit

Anul 2024 este un an crucial pentru România, cu alegeri locale, prezidențiale, parlamentare și europene. Este un an în care, lucrând împreună, sectorul public și cel privat pot avea un impact uriaș - creând noi oportunități și lansând proiecte inovatoare care vor avea un impact pozitiv extraordinar asupra dezvoltării sociale și economice durabile nu numai a României, ci și a întregii Europe de Sud și de Est. De aceea, acesta este momentul perfect pentru o întâlnire globală a comunității de afaceri din Europa de Sud-Est, și nu există un oraș mai bun pentru a o găzdui decât Bucureștiul!

„Impact este unul dintre cele mai importante și recunoscute evenimente din această parte a Europei, eveniment ce se remarcă prin amploarea sa internațională, prin gama largă de experți de renume prezenți și prin numărul de subiecte diferite pe care le abordează, precum și prin atmosfera și spiritul inovator de neegalat. La Impact, liderii mondiali se reunesc pentru a discuta cele mai recente tendințe, dar și provocări, și pentru a explora soluții inovatoare. Acesta servește drept hub pentru schimbul de experiențe și promovarea conexiunilor. Suntem încântați că Bucureștiul va găzdui cea de-a doua ediție a Impact în 2024”, a declarat Krystian Wolak, Fondator, Impact Conference.

Oamenii potriviți

Speakerii inspirați și plini de idei sunt de mult timp o marcă înregistrată a conferințelor Impact, iar Impact Bucharest nu va face excepție. Două nume mari au fost deja anunțate – Nando Parrado și Chris Bailey.

Nando Parrado este un supraviețuitor și erou al zborului 571 al Forțelor Aeriene din Uruguay. Declarat autor best-seller de către New York Times, acesta a fost portretizat în filmul „Society of the Snow”, nominalizat la Oscar în 2023. Povestea sa de supraviețuire, reziliență și determinare în Anzi este ceva din care fiecare lider de afaceri sau politic are de învățat.

Chris Bailey, pe de altă parte, este un expert în productivitate, autor de best-seller și unul dintre cei mai urmăriți TED speakers din toate timpurile. Celebra sa carte „Hyperfocus” este despre descoperirea și învățarea unei funcționări mai eficiente prin atingerea unei stări de super-concentrare. De asemenea, el îi învață pe oameni cum să muncească mai puțin și mai inteligent.

Aceste două nume sunt doar începutul unui lineup care va cuprinde +200 de vorbitori internaționali. În total, Impact Bucharest promite să reunească +1000 de participanți, inclusiv +100 de startup-uri, +300 de companii de top din regiune și +100 de reprezentanți media.

Evenimentul va fi o platformă utilizată pentru a identifica și analiza deciziile strategice care vor defini viitorul industriilor - de la finanțe, comerț și marketing până la energie, dezvoltare urbană și sistem medical - cu un accent special pe promovarea și atingerea unui grad sporit de sustenabilitate în fiecare sector al economiei.

„Impact este un eveniment esențial. Acesta reunește o comunitate de oameni care împărtășesc aceeași bunăvoință și care încearcă să găsească soluții într-o lume imperfectă. Trebuie să lucrăm împreună pentru a ne rezolva problemele și singura modalitate prin care putem face acest lucru este prin a crea legături puternice. Conferința Impact nu este doar pentru antreprenori, investitori sau oameni de afaceri, ci se adresează tuturor. Căci toată societatea trebuie să fie împreună atunci când identificăm soluții. Asta înseamnă că nu avem nevoie doar de factorii de decizie politică și de autoritățile de reglementare, ci și de cetățeni și grupuri de activiști. Toată lumea are nevoie de un loc la masă, pentru că nu ne putem rezolva problemele altfel decât împreună”, a declarat Kenneth Cukier, Deputy Executive Editor, The Economist.

Agenda potrivită

Tema principală se va concentra pe business și inovație, precum și pe modul în care conectarea ecosistemelor locale, regionale și globale va aduce beneficii României și regiunii SEE. Agenda a fost împărțită în 9 direcții tematice care abordează cele mai mari provocări economice și sociale actuale în domenii precum Apărare și Securitate Cibernetică, Economie Verde, Viitor Digital, Startups, Urban Next, Economie Globală și Banking, Leadership, Sănătate, Marketing și Consumator Digital.

„În primul rând, energia este efervescentă. Și varietatea. De exemplu, nu au fost multe conferințe de business care să includă direcții despre cultură, sănătate mintală, geopolitică, tehnologie și afaceri... toate într-un singur loc. Este un adevărat festin pentru minte”, a declarat Esther Perel, Psihoterapeut și autor best-seller New York Times.

Unul dintre principalele obiective ale Impact Bucharest este accelerarea inovației prin conectarea liderilor din domeniul afacerilor și tehnologiei, startup-urilor, marilor corporații și investitorilor - de aceea evenimentul include diverse activități formale (de exemplu, Competiția Startup Impact Arena, Workshopuri, Mese Rotunde) și informale (Impact Networking Cocktail).

„Ei bine, Impact este mult mai mult decât o conferință. Este cu adevărat un festival al ideilor. Este o oportunitate de a aduce împreună oameni din întreaga lume pentru a discuta despre cum să fie o forță pentru bine, cum să aibă un impact pozitiv asupra lumii. Așadar, aștept cu nerăbdare acest eveniment”, a declarat Valerie Jarrett, Chief Executive Officer, Member of the Board of Directors, Obama Foundation.

Impact a fost recunoscut drept unul dintre cele mai importante evenimente din Europa, primind, printre altele, 3 premii Eventex 2024. Mai multe informații, în curând. Rămâneți aproape!

