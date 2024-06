În 2010, Vitalie Aremescu simțea o nevoie acută să facă o schimbare în viața sa, atât la nivel profesional, cât și personal. Analizând mai multe opțiuni pe care le avea pe masă, Vitalie a văzut în antreprenoriat o cursă de lungă durată în care și-a dorit cu ardoare să intre, pentru a schimba în bine realitatea din jur. Nu a pornit chiar de la zero, spune el, ci a pășit din start cu mult entuziasm, energie și oameni care au crezut cu tărie în ceea ce astăzi este EBS Integrator, o companie internațională de dezvoltare de software.

„Am fost foarte motivat, am muncit cu multă dăruire și am reușit, împreună cu colegi faini, să construim o companie care aduce multă valoare adăugată clienților noștri și să producem un impact semnificativ în comunitate. Mi-am dorit o companie care să acopere tot ciclul de dezvoltare al unui produs software și mi-am dorit să acoperim toate nevoile clienților noștri în dezvoltarea de soluții software. Cu alte cuvinte, să oferim soluții IT bazate pe nevoi personalizate. Când vorbim despre valoarea adăugată mare pe care o aducem clienților, am în vedere faptul că ne ajutăm clienții să-și definească clar problema, după care dezvoltăm soluția potrivită, care să fie ușor integrată realității clientului, afacerii și proceselor deja bine puse la punct sau încă în dezvoltare, după caz, și a sistemelor deja existente”, a declarat într-o Vitalie Aremescu, CEO EBS Integrator, în cadrul emisiunilor wall-street.ro.

Cum faci ca transformarea digitală să fie una eficientă?

Deseori, pentru companii, transformarea digitală nu este un proces simplu, ci implică o multitudine schimbări importante la nivelul unei organizații. EBS Integrator a ajuns un punct de referință pentru companiile care au nevoie de susținere și de ghidare în peisajul digital al zilelor noastre. Compania are o abordare sistemică a problemelor cu care clienții se confruntă, dat fiind faptul că dificultățile întâmpinate sunt diferite și complexe.

Abordarea noastră este să înțelegem foarte clar problema, de a o clarifica în detaliu, să vedem care e „cauza cauzelor”, ca să putem avea o claritate în identificarea acestor factori. După care setăm prioritățile împreună cu clientul nostru. Echipa noastră de business development și de business analysis clarifică, împreună cu clientul, în urma câtorva workshop-uri, care sunt problemele. Ulterior, lucrurile devin mult mai simple pentru că noi avem know-how-ul potrivit, avem tehnologie și putem să implementăm soluții care aduc acea valoare și care pot fi transformate într-un rezultat de business bine definit. Vitalie Aremescu, CEO EBS Integrator

Antreprenorul crede cu tărie că învățarea și perfecționarea constantă a oamenilor sunt cele mai bune căi prin care poți rămâne competitiv în piață, atât în plan profesional, cât și personal. Aceasta este și una dintre devizele EBS Integrator cu care răspunde la nevoile pe care le au clienții companiei care provin din industria de retail, unde prezența în online necesită rigori stricte.

Într-o lume digitală, în continuă evoluție, comerțul online rămâne un pilon esențial al economiei globale. Cu toate acestea, pentru a rămâne relevant pe o piață tot mai exigentă, e nevoie ca organizațiile să fie mereu în temă cu cele mai noi tendințe din e-commerce, în materie de soluții digitale care să-i ajute să-și maximizeze afacerile.

„Clienții noștri au diferite probleme, de la cele operaționale până la cele de integrare a datelor. Este foarte important să ai o reconciliere a datelor din toate aceste sisteme pentru că sistemele și vendorii sunt diferiți și își doresc o înțelegere destul de profundă a acestor procese ca să putem livra o soluție bună. Eu cred în sisteme informatice și în soluții software care sunt proiectate corect. Avem soluții cu care se lucrează de 12 ani sau chiar de 14 ani, de când am fondat această companie. Funcționează de atunci pentru că au fost proiectate corect și acum putem să ne bucurăm de datele și de rezultatele muncii a peste 10 ani ca să putem face transformarea aceasta digitală eficientă. Când spun eficientă, mă refer că se vede direct în rezultatul financiar al organizației. Tehnologia trebuie să vină la final cu rezultate financiare bune. Avem avem o expertiză mare în elaborarea de marketplace-uri la nivel european. Avem marketplace-uri cu zeci de milioane de utilizatori. În asemenea business-uri, o mică schimbare, un simplu banner, îți poate aduce zeci de mii de euro pe zi profit în organizație”, a mai spus antreprenorul.

EBS Integrator a furnizat soluții și pentru retailerul român de optică, Lensa, pentru care a pus bazele unei aplicații de marketing care a devenit un canal major de vânzări. Inițial a dezvoltat o aplicație mobilă folosind un algoritm de inteligență artificială. La acel moment, aplicația a funcționat mai mult ca un instrument de marketing pentru o campanie specifică, după care EBS Integrator a dezvoltat aplicația mobilă în varianta finală, care, în prezent, este unul dintre cele mai eficiente canale de vânzare și de marketing ale companiei.

„Noi toți ne toți ne dorim să ne creștem business-urile, dar cei mai rezilienți sunt cei care își propun o dezvoltare și o creștere sustenabilă pe termen pe termen lung. Ceea ce ne face pe noi deosebiți este faptul că înțelegem și intrăm în esența business-ului clientului și construim niște parteneriate de lungă durată. Împreună cu clientul putem să setăm acele obiective de business, să înțelegem ce se va întâmpla în jumate de an, într-un an și mai apoi în doi ani, cu respectivul business. Atunci putem să venim cu o contribuție mult mai mare, printr-o abordare strategică”, explică Vitalie Aremescu.

Ce soluții a dezvoltat EBS Integrator pentru fintech-uri

EBS Integrator dispune și de know-how în sectorul fintech, unde furnizează mai multe soluții pentru companiile de profil. Industria este una aflată într-o continuă schimbare și unde comportamentul și preferințele clienților evoluează rapid, pe măsură ce membrii mai tineri ai generațiilor Z și Millennials vor acces la experiențe financiare rapide și fără întreruperi, prin orice canal, la orice oră din zi sau din noapte.

Și în acest domeniu dispunem de expertiza necesară, de la automatizarea proceselor printr-o platformă de low-code, automatizări în analiza datelor și aplicarea inteligenței artificiale, pâna la diverse integrări și plăți în timp real în sectorul financiar-bancar, inclusiv și experiență în dezvoltarea de aplicații mobile în industria crypto monedelor. Am dezvoltat sisteme informatice pentru mai multe companii de finanțare, care automatizează integral activitățile operaționale, inclusiv soluții de factoring și management sau chiar managementul relațiilor cu clienții, personalizate conform necesităților procesuale specifice fiecărei companii de finanțare. Vitalie Aremescu, CEO EBS Integrator

Dar cum se împacă inovația cu cerințele de securitate? Este o întrebare care necesită un răspuns bine definit, mai ales dacă ne raportăm la contextul actual care ne arată că atacurile cibernetice nu doar că s-au diversificat, dar au devenit tot mai complexe. Companiile se confruntă cu riscuri de securitate cibernetică fără precedent, în contextul în care noile tehnologii evoluează rapid, iar atacatorii își diversifică metodele de fraudă online.

„În soluțiile pe care le dezvoltăm, abordăm securitatea sistemelor încă din faza de proiectare, ceea ce ne scutește, ulterior, de potențiale dificultăți. În legătură cu inovația, este necesar să înțelegem bine mediul în care operăm și cum aducem acea inovație în implementarea de sisteme în fața utilizatorului. Depinde mult și de viziunea soluției finale pe care o dezvoltăm, iar prioritățile de securitate cibernetică le stabilim pe fiecare proiect împreună cu clientul”, arată Vitalie Aremescu.

Cu ochii spre viitor: Ce tendințe vor modela următorul deceniu în IT

Tehnologia este parte din viața noastră, iar viitorul ne arată că aceasta va juca un rol tot mai complex în societățile din care facem parte, redefinind fiecare aspect din activitățile noastre. Ritmul accelerat al inovațiilor tehnologice ne poartă deja către un viitor plin de oportunități pentru noi toți. Vitalie Aremescu spune că în prezent putem observa zeci de trenduri care în următorii ani vor evolua rapid și vor genera megatrenduri în diverse industrii, de la inteligența artificială la realitatea virtuală și augumentată, până la dezvoltarea tehnologiilor 5G sau 6G și la expansiunea internetului cuantic.

„Deși vom avea parte în continuare de multe surprize și ne așteptăm la un val continuu de inovații tehnologice, analiza de business rămâne esențială și cu adevărat valoroasă. Aceasta oferă o înțelegere profundă a nevoilor și cerințelor afacerilor, asigurându-se că noile tehnologii sunt implementate eficient și, în mod strategic, sunt direcționate spre acoperirea problemelor de business venite de la client. Fără o analiză de business temeinică, companiile riscă să adopte tehnologii care nu aduc o valoare reală sau care nu se aliniază cu obiectivele lor de afaceri și de creștere. În esență, analiza de business este cheia pentru a transforma inovațiile tehnologice în avantaje competitive și succes sustenabil” explică antreprenorul.

Liderul de la EBS Integrator susține că este important să cunoaștem aceste tendințe și să fim mereu informați pentru a putea înțelege pe deplin tehnologiile și beneficiile lor, aduse atât în business, cât și în viața de zi cu zi. Totodată, la nivel de organizație, un pariu câștigător constă și în dezvoltarea de parteneriate strategice care generează mediu propice pentru cercetare și dezvoltare.

În această lume haotică, digitală, ne propunem ca în fiecare colaborare să aducem mai multă claritate pentru client, acordându-i atenția și prioritatea necesară. Construim parteneriate de lungă durată, prin a facilita înțelegerea clienților a complexității lumii digitale, explicând-o într-un mod inteligibil și bazându-ne pe ceea este esențial și cu adevărat important. Dispunem de expertiza necesară navigării în acest mediu complex și de agilitate pe care o dezvoltăm în mod continuu. Ce ne scoate, totuși, în evidență, este abordarea și gândirea strategică pe care o avem în raport cu fiecare proiect. Vitalie Aremescu, CEO EBS Integrator

Pentru perioada următoare, EBS Integrator și-a propus să colaboreze cu companii care au în plan o scalare accelerată a afacerii și care sunt interesate de parteneriate pe termen lung când vine vorba de procesele de integrare a noilor tehnologii.

„Văd deseori mulți antreprenori care au un blocaj mare în ceea ce privește tehnologia, știu ce trebuie să facă, știu cum trebuie să facă, dar sunt blocați de tehnologie. Pe acești acești oameni îi invităm să vină alături de noi și împreună să facem aceste aceste schimbări. Îi invităm să meargă cu noi în călătoria aceasta de transformare digitală, pe drumul corect, în așa fel încât să atingem acele obiective”, a concluzionat CEO-ul EBS Integrator.

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Raluca este unul din reprezentanții entuziaști și curioși ai generației Millennials. A studiat Jurnalism la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea din București și a urmat un master în Comunicare și Resurse Umane, în cadrul aceleiași instituții. Timp de doi ani a fost redactor la revista Forbes România și colaborator în cadrul mai multor proiecte editoriale precum Top 500 companii , Top 30 cele mai influente femei, precum și... Mai multe articole scrise de Raluca Juncu »

Te-ar putea interesa și: