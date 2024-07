Startup-ul românesc .lumen strânge 5 mil. euro pentru ochelarii săi pentru nevăzători

Startup-ul românesc .lumen anunţă o rundă de finanţare de 5 milioane de euro, cu un milion de euro disponibil pe SeedBlink, marcând o etapă semnificativă în parcursul lor de a revoluţiona mobilitatea pedestră.

Începând de miercuri, 17 iulie, la ora 10:00, pe SeedBlink, investitorii şi business angels pot participa la această rundă de finanţare, cu o investiţie minimă de 2.500 de euro, scrie Agerpres. Suma vizată pentru această campanie pe SeedBlink este de un milion de euro, cu co-investitori precum Consiliul European pentru Inovare şi Venture to Future Fund care contribuie cu 4 milioane de euro.



"În ciuda tuturor progreselor tehnologice, atunci când vine vorba de mobilitatea celor 338 de milioane de persoane cu deficienţe de vedere, există doar două soluţii utilizate pe scară largă - câinele ghid şi bastonul alb. Anul trecut, s-au cheltuit 500 de milioane de euro pentru a antrena doar 2.000 de câini ghizi, iar la nivel mondial există doar 28.000 de câini ghizi. Primul produs .lumen, ochelarii, reproduce principalele caracteristici ale câinelui ghid folosind tehnologia de conducere autonomă. Prin comparaţie, dacă un câine ghid funcţionează trăgând de mână, dispozitivul .lumen face acest lucru cu ajutorul interfeţei sale haptice patentate, care 'trage' de capul utilizatorului. Această tehnologie a fost testată de peste 300 de persoane nevăzătoare din aproape 30 de ţări", se menţionează în comunicat.

Tehnologia care stă la baza ochelarilor este Pedestrian Autonomous Driving AI (PAD AI), care este un software de conducere autonomă de nivel general capabil să revoluţioneze robotica de livrare, AR sau chiar utilizarea duală. În viitor, această tehnologie va permite roboţilor umanoizi să livreze colete până la uşa cuiva şi este brevetată la nivel internaţional.



"Crescând într-o familie cu dizabilităţi, am văzut pe propria piele cum tehnologia poate transforma vieţi şi cât de mult este încă nevoie. Am fondat .lumen pentru a ajuta oamenii şi, pe parcurs, am descoperit că putem face mult mai mult. Deschidem această rundă pentru toată lumea, nu doar pentru investitorii instituţionali, pentru că vrem ca mai mulţi oameni să facă parte din povestea noastră. Alăturaţi-vă nouă în această misiune de a crea impact, nu doar bani", a declarat Cornel Amariei, fondator şi CEO al .lumen, citat în comunicat.



Calendarul strategic al .lumen include lansarea unei serii limitate în ultimul trimestru al acestui an şi intrarea pe piaţa din SUA în trimestrul IV 2025. Compania îşi propune să vândă 10.000 de unităţi până la sfârşitul anului 2026. Aceste eforturi sunt susţinute de o echipă solidă de 50 de ingineri, profesori, experţi în domeniul dizabilităţilor, designeri şi oameni de ştiinţă.



.lumen este un startup românesc de pionierat dedicat îmbunătăţirii mobilităţii pietonilor prin tehnologii inovatoare. Produsul lor emblematic, ochelarii .lumen, şi tehnologia PAD AI care stă la baza acestora, sunt concepute pentru a oferi persoanelor cu deficienţe de vedere niveluri fără precedent de independenţă şi siguranţă.



SeedBlink este platforma all-in-one de equity management şi investiţii care oferă infrastructura, serviciile financiare şi acoperirea reţelei de investitori şi parteneri necesare companiilor tech europene şi părţilor interesate pentru a accesa, gestiona şi tranzacţiona equity în toate etapele de creştere.



Cu o suită completă de produse şi servicii, si accent pe tehnologie şi inovaţie, SeedBlink simplifică procesele de investiţie şi oferă suport solid pe tot parcursul ciclului de viaţă al equity-ului, de la rundele iniţiale de finanţare până la oportunităţi de investiţie in companii mature prin piaţa secundară.

