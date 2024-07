UPDATE 12:10 Probleme sunt semnalate și de companiile aeriene Lufthansa și SAS Airline. Lufthansa precizează că, în acest moment, ar putea avea o serie de limitări când vine vorba de rezervări, însă este căutată o soluție. Aceleași probleme cu rezervările sunt regăsite și la SAS Airline.



De asemenea, probleme sunt înregistrate și pe aeroportul din Praga, unde este afectat sistemul de check-in, ceea ce duce la întârzieri pentru mai multe zboruri.



UPDATE 11:53 Sunt 4 zboruri afectate de căderea sistemelor IT care cauzează probleme la nivel global, conform informațiilor primite de wall-street.ro de la reprezentanții CNAB(Compania Națională Aeroporturi București):

UPDATE 11:50 Valoarea de piață a companiei Crowdstrike (CRWD) se prăbușea vineri cu 11 miliarde de dolari, luând în calcul tranzacțiile premarket făcute înaintea deschiderii bursei americane Nasdaq.

Anteriori căderii de astăzi, compania era evaluată pe bursă la 83,4 mld. dolari. Acțiunile scădeau însă cu 13,2% în premarket trading, de la 343,05 dolari, la 297,49 dolari.



UPDATE 11:20: Din ce în ce mai multe companii indică faptul că problemele ar fi plecat de la Crowdstrike , compania de cybersecurity care a deschis în 2018 un centru de inovație la București, centru despre care wall-street.ro a scris AICI. Telstra Group, un gigant australian de telecomunicații a precizat pe X că „probleme globale ce afectează Microsoft și Crowdstrike” sunt de vină pentru modul în care funcționează serviciile lor.

If you’re having holdups when trying to reach us this afternoon, it’s because of a global issue affecting both Microsoft and CrowdStrike.



There’s no impact to calls to our Triple Zero call centres or our fixed and mobile network.