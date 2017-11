In SUA, boala Alzheimer este singura cauza de deces in top 10 care nu are un tratament semnificativ. Cu toate acestea, oamenii de stiinta nu au reusit inca sa gaseasca o solutie eficienta pentru a trata aceasta boala. Pentru acest lucru, miliardarul Bill Gates are cateva idei care ar ajuta medicina sa vindece boala Alzheimer.