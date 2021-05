Elon Musk: Aveți grijă când investiți în criptomonede

În contextul în care piața criptomonedelor și-a dovedit înca o data volatilitatea frutunoasă în ultimele săptămâni, chiar și miliardarul din spatele Tesla a considerat ca e important să le reamintească oamenilor să fie atenți atunci când investesc în activele din piața criptomonedelor, scrie CNBC.

Cryptocurrency is promising, but please invest with caution! https://t.co/A4kplcP8Vq