Într-un comunicat, premierul Netanyahu a declarat că a dat undă verde pentru declararea stării de urgenţă în Lod, în timp ce poliţia a informat despre 'revolte' ale minorităţii arabe locale după moartea violentă, marţi, a unui arab israelian.

Potrivit unui fotograf al AFP, prim-ministrul Israelului s-a deplasat la Lod în noaptea de marţi spre miercuri pentru a face apel la calm, în timp ce în acest oraş situat în apropierea aeroportul internaţional Ben Gurion se instala un dispozitiv puternic de securitate, scrie Agerpres.

Luni seara târziu, Lod, un oraş cu o populaţie mixtă de 77.000 de locuitori, 47.000 de evrei şi 23.000 de arabi, situat în suburbiile Tel Avivului, a fost scena unor ciocniri violente, în urma cărora un arab israelian a fost ucis de un evreu.

WATCH as the Iron Dome Aerial Defense System intercepts rockets over southern Israel: pic.twitter.com/xUz3bMuTzz