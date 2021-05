Avion deturnat la Minsk| Mărturiile pasagerilor: L-am privit direct în ochi şi era foarte trist

Un singur pasager aflat la bordul Boeingului 737 a reacţionat imediat ridicându-se pentru a scoate din spaţiul de depozitare de deasupra un laptop din bagajul de mână pe care l-a dat, împreună cu un telefon mobil, însoţitoarei sale, conform Agerpres.ro.

Jurnalistul disident belarus Roman Protasevici, căutat în propria ţară pentru rolul jucat în difuzarea uriaşelor proteste ale opoziţiei desfăşurate la Minsk anul trecut, nu a avut prea mult timp la dispoziţie. Minsk se află la mai puţin de 200 de kilometri de Vilnius, de aceea deturnarea avionului a durat câteva minute.

A Ryanair flight has been diverted and forced to land in the Belarus capital Minsk so an opposition blogger could be arrested, it has been claimed

Moscow correspondent @DiMagnaySky has more.

Read more here: https://t.co/tQQJuoY8CJ pic.twitter.com/pD2v8soGS6