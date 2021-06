Apple lucrează la un nou iPad Pro și un nou iPad Mini

Apple lucrează la o nouă versiune a tabletei iPad Pro cu încărcare wireless precum şi la o nouă versiune a tabletei iPad Mini, în încercarea de a profita de o categorie de produse care a înregistrat o creştere a vânzărilor în perioada pandemiei, informează Bloomberg, preluat de Agerpres.

Potrivit unor surse din apropierea acestui dosar, Apple intenţionează să lanseze pe piaţă noul iPad Pro în 2022 în timp ce noul iPad Mini ar urma să fie lansat la finele acestui an. Producătorul telefoanelor iPhone a profitat de pandemia de COVID-19, în condiţiile în care consumatorii obligaţi să stea în casă au achiziţionat dispozitive electronice, astfel că în primele trei luni ale acestui an vânzările de tablete iPad au înregistrat vânzări peste aşteptări de 7,8 miliarde de dolari.

Bloomberg susţine că principala modificare testată de Apple pentru noul iPad Pro este trecerea de la aluminiu la sticlă pentru partea din spate a tabletei. În acest fel, ar fi posibilă, pentru prima dată, încărcare wireless a tabletei iPad Pro. Tranziţia de la aluminiu la sticlă ar aduce tabletele iPad mai aproape de telefoanele iPhone, care şi ele au făcut o tranziţie similară în ultimii ani. În ceea ce priveşte noul iPad Mini, acesta ar urma să aibă o margine a ecranului mai îngustă şi se lucrează de asemenea la eliminarea butonului home.

Tot pentru noul iPad Pro, Apple testează o tehnologie denumită "reverse wireless charging", care ar permite utilizatorilor să îşi încarce telefoanele iPhone sau alte dispozitive prin simpla plasare a acestora pe spatele tabletei. Sursele citate de Bloomberg susţin însă că dezvoltarea noului iPad Pro este încă la început astfel că este posibil ca planurile Apple să sufere modificări înainte de lansarea de anul viitor.

Pe lângă noi versiuni de iPad Pro şi iPad mini, Apple lucrează şi la o versiune mai subţire a modelului de bază iPad care să fie destinat elevilor. Acest produs ar urma să fie lansat pe piaţă la finele anului, în acelaşi timp cu noul iPad mini.

Ultima dată când Apple a lansat o nouă versiune a tabletei iPad Pro a fost în 2018, în timp ce iPad mini a fost îmbunătăţit ultima dată în 2019 cu introducerea Apple Pencil şi a unui procesor mai puternic.

Asamblarea tabletelor iPad este făcută în principal de grupul taiwanez Hon Hai Precision Industry Co., iar restul comenzilor făcute de Apple sunt acoperite de rivalii mai mici Compal Electronics Inc. şi BYD Electronic International Co.

Sursa foto: Shutterstock

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: