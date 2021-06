Apple a fost obligat să plătească milioane dolari unei femei ale cărei fotografii și videoclipuri au fost făcute publice în mediul online de către tehnicienii care i-au reparat iPhone-ul, potrivit BBC.

Imagini și videoclipuri private au fost încărcate pe Facebook și pe alte rețele de socializare de pe contul persoanei respective.

„Luăm extrem de în serios confidențialitatea și securitatea datelor clienților noștri și avem o serie de protocoale în vigoare pentru a ne asigura că datele sunt protejate pe tot parcursul procesului de reparații. Când am aflat despre această încălcare flagrantă a politicilor noastre la unul dintre furnizorii noștri în 2016, am luat măsuri imediate și de atunci am continuat să ne consolidăm protocoalele pentru furnizori”, au declarat reprezentanții Apple.

Incidentul, raportat pentru prima dată de Telegraph, s-a întâmplat în urmă cu cinci ani, când o femeie care studia la Universitatea din Oregon a trimis iPhone-ul pentru reparații la Pegatron Technology Service, un contractor de reparații Apple.

Apple ar fi investigat situația și concediat pe cei doi tehnicieni implicați, dar, de asemenea, ar fi cerut confidențialitate, iar rolul său în caz a fost identificat doar în timpul unei lupte legale între Pegatron și asigurătorii săi, în legătură cu despăgubirile pe care le-a plătit Apple.

În 2019, într-un caz similar, un angajat al Apple Store ar fi trimis o fotografie intimă a unei femei, luată de pe telefonul ei după ce a primit dispozitivul pentru a fi reparat. Apple a lansat imediat o anchetă și a concediat persoana respectivă

