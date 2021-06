Platforma de rezervări Booking.com, investigată pentru evaziune fiscală

Poliţia financiară italiană investighează platforma de rezervări de spaţii de cazare online Booking.com, suspectată de evaziune fiscală.

Booking.com, cu sediul în Olanda, este suspectată că nu a plătit TVA de peste 150 milioane de euro (182 milioane de dolari) în perioada 2013 - 2019, scrie Agerpres.

Booking.com a confirmat că a primit raportul autorităţilor italiene şi intenţionează să coopereze cu investigatorii.

Poliţia italiană a precizat că a început în 2018 să adune dovezi privind cazarea în zona din jurul oraşului Genova, capitala regiunii Liguria.

Procurorii Giancarlo Vona şi Francesco Pinto au indicat că Booking.com a câştigat între 700 şi 800 milioane de euro pentru aproape 900.000 de rezervări separate, care nu au fost impozitate corespunzător.

Acuzaţiile cu care se confruntă acum Booking.com sunt cele mai recente în cadrul investigaţiilor demarate de autorităţile din Italia în ultimele ani, inclusiv cele împotriva Google, Apple, Facebook, Amazon şi principalul rival al Booking, Airbnb.

Săptămâna trecută, Booking.com a anunţat că va rambursa Guvernului olandez ajutoarele, în valoare de 60 de milioane de euro, de care a beneficiat în perioada pandemiei, după scandalul provocat de dezvăluirile conform cărora directorii companiei şi-au acordat bonusuri.

Deputaţii olandezi şi-au exprimat zilele trecute nemulţumirea după dezvăluirile cotidianului NRC, conform cărora, anul trecut, Booking.com a acordat bonusuri în valoare de peste 28 de milioane de euro directorilor companiei. Aceasta în condiţiile în care platforma a beneficiat de subvenţii guvernamentale care să îi permită să îşi plătească în continuare cheltuielile salariale, în pofida unei scăderi semnificative a cifrei de afaceri, în contextul pandemiei de Covid-19.

"Am auzit dezbaterea care a avut loc în societatea olandeză în ultimele zile, am luat-o în serios şi suntem conştienţi de sensibilitatea subiectului. Chestiunea dacă vom rambursa subvenţiile a fost întotdeauna pe masa discuţiilor, însă am dorit să abordăm acest subiect în momentul în care am fi intrat într-o perioadă financiară mai stabilă", a informat un purtător de cuvânt de la Booking.com, într-un comunicat.

În luna august a anului trecut, Booking.com a anunţat că se va despărţi de un sfert dintre cei aproximativ 17.500 de salariaţi, pe fondul pandemiei. În urma unor programe de restructurare, care s-au finalizat la începutul acestui an, compania susţine că operează într-un mediu cu un grad ridicat de incertitudine, cu pierderi de peste 165 de milioane de euro în primele patru luni din 2021, se mai arată în comunicatul de presă. Cu toate acestea, compania susţine că în prezent este pe calea relansării.

"Vom rambursa subvenţiile primite", se precizează în comunicat.

Înfiinţată în 1996, platforma Booking.com oferă aproximativ 28 de milioane de anunţuri pe site-ul său, disponibil în 43 de limbi.

