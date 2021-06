Aurescu: România are constant în centrul politicii sale externe consolidarea relațiilor transatlantice

România, în calitate de partener strategic al SUA, stat membru UE şi aliat dedicat al NATO, are în mod constant în centrul acţiunilor sale de politică externă obiectivul consolidării relaţiilor transatlantice, a declarat, vineri, ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, la Forumul Diplomatic de la Antalya, potrivit MAE.

Ministrul Aurescu a participat la Forumul Diplomatic de la Antalya în calitate de vorbitor în cadrul panelului "O nouă eră în relaţiile transatlantice" ("A New Era in Transatlantic Relations"), alături de omologul din Polonia, Zbigniew Rau, şi de ministrul de externe al Croaţiei, Gordan Grlić Radman, informează un comunicat MAE, citat de Agerpres.



"În intervenţia sa, ministrul Bogdan Aurescu a prezentat evaluarea sa cu privire la evoluţiile notabile recente în ceea ce priveşte întărirea relaţiei transatlantice, reafirmarea valorilor comune şi urmărirea strategică a intereselor comune de securitate, inclusiv ca urmare a evenimentelor la nivel înalt din ultima perioadă - Summitul NATO, Summitul UE-NATO, reuniunea G7 sau Summitul Biden-Putin. A arătat că România, în calitate de partener strategic al SUA, stat membru UE şi aliat dedicat al NATO, are în mod constant în centrul acţiunilor sale de politică externă obiectivul consolidării relaţiilor transatlantice", menţionează Ministerul Afacerilor Externe.

Aurescu a apreciat consistenţa Summitului NATO de la 14 iunie, desfăşurat la Bruxelles, evidenţiind deciziile importante privind viitorul Alianţei, cu o însemnătate deosebită atât pentru România, cât şi pentru consolidarea şi actualizarea pe mai departe a relaţiei transatlantice şi a securităţii euroatlantice. În context, ministrul român a pus accent pe necesitatea consolidării rezilienţei strategice transatlantice.

Şeful diplomaţiei a făcut referire şi la relevanţa formatului Bucureşti 9 (B9), amintind rezultatele Summitului B9 găzduit de preşedintele Klaus Iohannis, la data de 10 mai, cu participarea preşedintelui SUA, Joe Biden. În context, a evidenţiat aprecierea preşedintelui Biden - în discursul acestuia la Summitul NATO - pentru relevanţa Summitului B9, în cadrul căruia a transmis un mesaj de angajament puternic al SUA faţă de securitatea aliaţilor aflaţi pe Flancul Estic.

De asemenea, ministrul Aurescu a evidenţiat şi relevanţa cooperării în formate regionale precum Iniţiativa celor Trei Mări, platformă care poate fi considerată drept un adevărat catalizator al relaţiilor transatlantice. El a pledat pentru o creştere a prezenţei economice americane în Europa Centrală şi de Sud-Est, concomitent cu creşterea prezenţei sale militare.

În opinia sa, relaţiile transatlantice oferă instrumentele necesare pentru a gestiona provocările actuale, inclusiv prin reafirmarea democraţiei, statului de drept şi a respectării drepturilor omului drept principalii garanţi ai securităţii, prosperităţii şi demnităţii umane.

Aurescu a subliniat în intervenţia sa că parteneriatul transatlantic este unul care presupune unitatea celor doi parteneri - niciunul neputând face faţă singur actualelor provocări internaţionale, având în acelaşi timp un caracter prioritar - fiind parteneriatul strategic aflat pe primul loc atât din perspectiva americană, cât şi europeană.

În acelaşi timp, relaţia transatlantică trebuie privită mai complex, ea presupunând şi implicarea altor actori - Canada, Turcia, Regatul Unit, precum şi eforturi în cadrul unor organizaţii internaţionale cum este NATO, în cadrul relaţiilor UE-SUA sau la nivelul unor organizaţii regionale, cum este Iniţiativa celor Trei Mări, ori prin parteneriatele strategice bilaterale, cum este cel româno-american, care este foarte puternic.

"A arătat că este necesară abordarea sinergetică şi în complementaritate a acestora. Astfel, NATO nu poate fi înlocuit în calitatea sa de organizaţie fundamentală pentru asigurarea securităţii transatlantice. În acelaşi timp, în relaţia UE-SUA, UE îşi poate aduce contribuţia la redresarea post-pandemie, creşterea sustenabilă (verde), creşterea comerţului, investiţiilor şi cooperării tehnologice. În acest context, a arătat ministrul Aurescu, conceptul de autonomie strategică nu pare a fi adecvat, mai ales în domeniul apărării şi securităţii, fiind mai potrivit conceptul de rezilienţă strategică, care permite reducerea/eliminarea dependenţei de actorii care nu sunt like-minded în privinţa valorilor împărtăşite de partenerii din cadrul relaţiei transatlantice - care constituie o comunitate unică de valori şi securitate", arată MAE.

La panel au mai participat fostul ministru de externe al Germaniei Sigmar Gabriel, precum şi fostul asistent al secretarului de stat al SUA Mark Kimmit. Ediţia din 2021 a Forumului Diplomatic de la Antalya, eveniment de prestigiu pentru dezbateri de nivel înalt privind relaţiile internaţionale, se desfăşoară sub titlul "Diplomaţie inovativă: o nouă eră, noi abordări" ("Innovative Diplomacy: New Era, New Approaches"), se mai menţionează în comunicat.

