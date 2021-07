Dacă ar vinde Facebook, Zuckerberg ar lansa un alt Facebook cu banii încasați

Când Yahoo s-a oferit să cumpere Facebook pentru 1 miliard de dolari în 2006, Mark Zuckerberg a spus că nu va ști ce să facă cu banii. Dar la o lună după oferta Yahoo, Mark Zuckerberg le-a spus membrilor consiliului de administrație al Facebook, Peter Thiel și Jim Breyer, că nu ar ști ce va face cu banii și că, dacă ar accepta oferta, probabil că ar crea o altă platformă de socializare similară cu Facebook, potrivit Business Insider.

În plus, Zuckerberg a crezut că Facebook ar putea deveni mult mai mare. Multe companii, inclusiv Friendster, Google, Viacom, Myspace și News Corp au dorit să cumpere Facebook între 2004 și 2007.

Cea mai mare ofertă a fost de la Yahoo în iunie 2006, scrie în noua carte „Adevărul gol-goluţ”( An Ugly Truth) publicată pe 13 iunie de către doi jurnaliști ai ziarului The New York Times, Sheera Frenkel și Cecilia Kang.

Angajații Facebook i-au spus lui Zuckerberg la momentul respectiv că ar trebui să accepte oferta oferită de Yahoo, însă fondatorul Facebook a refuzat miliardul de dolari. Mulți angajați ai Facebook au renunțat în 2006 după ce Zuckerberg a respins oferta Yahoo.

„Partea cea mai nefericită nu a fost faptul că am refuzat oferta, ci că o mulțime de companii au renunțat deoarece nu credeau în ceea ce facem noi”, a spus Zuckerberg după respingerea acordului cu Yahoo.

